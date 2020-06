Iguatemi Campinas fecha as portas novamente

A alta dos casos de coronavírus fizeram o Shopping Iguatemi Campinas fechar as portas novamente. O tipo de comércio foi liberado na segunda fase do plano de reabertura das atividades econômicas, mas com o aumento das confirmações da doença, o estabelecimento anunciou o fechamento das portas ao público.

Veja o anúncio:

O cuidado com você está sempre em primeiro lugar. Por isso, estaremos com as nossas portas temporariamente fechadas. As operações essenciais para o seu bem estar e o serviço de Drive Thru continuam funcionando para seu conforto e segurança. Confira a lista de lojas participantes em nosso site no link da bio. Estamos seguindo rigorosamente cada recomendação da OMS.

Em breve estaremos de volta.

O aviso está nas redes sociais do estabelecimento que afirma que o local permanecerá fechado a partir desta segunda-feira (22) até o próximo dia 29.