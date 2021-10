Igreja inclusiva faz festa pras crianças domingo

A família Cristã Estação Church está muito feliz em poder ajudar as crianças do Jardim dos Lírios de Americana em parceria com toda a comunidade. Festa Estação Criança

Em prol das Crianças carentes do bairro Jardim dos Lírios em Americana

No dia 10 de outubro às 10:00 horas até às 15:00 horas no endereço Rua uirapuru, 255 Jardim dos Lírios em Americana

Estamos a todo vapor. Trabalhando por um mundo melhor. Entendemos que a igreja tem o papel de pregar o evangelho mas também tem o dever de ser ativa na sociedade, ajudando os necessitados, as crianças e idosos.

Somos uma família Cristã nós trilhos da fé.

Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.

1 João 3:17-18

Conheça de perto nosso trabalho atendemos aos sábados e domingos no whatsapp 01971617650 e presencialmente com hora exclusiva. Nossos cultos são aos domingos as 18:00 horas. Te esperamos de braços abertos