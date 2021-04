Igreja faz arrecadação de alimentos domingo

A igreja Ministério da Palavra do bairro Morada do Sol em Americana fará um drive thru e uma live de arrecadação de alimentos para doar para famílisa carentes da cidade. O projeto é da equipe de jovens da igreja junto com o projeto Arca Nova. Todo alimento recolhido vai para as famílias que estão em situação estrema de pobreza.

A arrecadação vai começar as 14 horas na porta da igreja e as 16 horas acontece a live. As informações foram passadas por Marta Tardelli, presidente do projeto Arca Nova. “Eu também trabalho no resgate de pessoas em situação de rua e, aos sábados, levo comida para essas pessoas”.