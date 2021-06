iFood vai por 84 pontos de recicláveis em SP e mais

São Paulo, junho de 2021 — No mês de celebração do meio ambiente, o iFood inicia a implantação dos 84 pontos de descarte voluntário de resíduos recicláveis — também conhecidos como PEVs — nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia e no Distrito Federal. A capacidade de reciclagem estimada é de, aproximadamente, 440 toneladas por mês. O lançamento dos PEVs faz parte do iFood Regenera — programa de metas ambientais da plataforma, que tem como um dos objetivos zerar a poluição plástica nas operações de delivery. Para isso, o iFood trabalha em duas frentes: evitar o uso de plástico descartável e reciclar o que já está em circulação.

“Comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente com o lançamento dos PEVs que é uma etapa importante do processo de reciclagem, mas o nosso compromisso vai além de um único dia no ano. Queremos fazer um futuro melhor, mais sustentável, e é para isso que estamos caminhando”, comenta Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas, Diversidade e Soluções Sustentáveis do iFood. “São mais de 400 toneladas de lixo reciclável por mês que estamos tirando das ruas e aterros e destinando de forma correta. E ainda estamos só no começo”.

Além de diferentes estados e do Distrito Federal, o iFood espera atingir diferentes públicos com a iniciativa. Na capital do Rio de Janeiro, serão lançados 56 PEVs entre as praias de Copacabana, Leblon, Leme e Arpoador. Na capital paulista, o foco inicial serão os condomínios fechados, supermercados e comunidades de diferentes regiões da cidade. Na Bahia, a iniciativa irá alcançar os bairros Peri Peri e Stella Maris, em Salvador. E no Distrito Federal, o iFood terá PEVs em lojas de construção de Brasília.

Os pontos de descarte voluntário de resíduos recicláveis são lançados em parceria com Instituto Muda, B2Blue, SO+MA, Molécoola, Recicla Orla, Coletando, Triciclo.