iFood leva roda-gigante ao Parque Ibirapuera

Os visitantes do Parque Ibirapuera, em São Paulo, sendo este atualmente administrado pela Urbia Parques, têm mais uma opção de lazer às sextas, sábados, domingos e feriados. A Roleta Gigante Premiada do iFood chega ao Ibirapuera para promover mais interatividade com os clientes e uma experiência divertida, complementar ao universo da alimentação, e que distribuirá ainda mais de dois mil prêmios.

Em uma releitura de uma roleta, a roda-gigante terá a mecânica “Rodou, Ganhou”. Um participante que aguarda sua vez apertará um botão, localizado em um totem na base da roda-gigante, que ativará a roleta e selecionará a cabine a ser premiada. A cada hora, seis cabines serão premiadas com kits exclusivos do iFood, descontos diversos e, ainda, alguns super prêmios exclusivos ao longo dia.

Com produção da Haute, agência responsável pela ativação, a Roleta Gigante Premiada tem 20 metros de altura e 16 cabines (que comporta quatro pessoas). A atração fica localizada em frente ao Espaço iFood, na arena de eventos, área que oferece ao público serviços de alimentação de seis restaurantes com alternativas que vão do hambúrguer à salada.

O ticket para participar da atração custa R$ 30,00 por cabine e pode ser adquirido via Sympla online ou presencialmente no Ibirapuera (por meio de QR Codes ou na bilheteria), ambos com agendamento de horário para evitar filas e aglomerações. A duração total do percurso na roda-gigante é de 10 minutos que permanecerá no parque até outubro. Já a mecânica “Rodou, Ganhou” ficará disponível até o fim de agosto.

Cuidados com a covid-19

Seguindo todos os protocolos contra a covid-19, além do agendamento de horário, as cabines da Roleta Gigante Premiada serão higienizadas após cada desembarque e o uso de máscara é obrigatório. Ao redor da arena de eventos também foram instalados totens com álcool e sinalizações para manter o distanciamento.

Espaço iFood no Ibirapuera

O Espaço iFood é uma iniciativa da foodtech para antecipar uma demanda do parque com alimentação. A intenção da área gastronômica é atender, com uma estrutura temporária, às necessidades das pessoas que frequentam o local, durante o período de obras do Ibirapuera. A iniciativa é realizada em parceria com a Urbia, sociedade de propósito específico da construtora Construcap, que assumiu a gestão do espaço e de outros parques paulistanos em outubro de 2020. O iFood é parceiro da Urbia como patrocinador do “universo alimentação.”

“Com essas ativações o iFood reforça ainda mais o seu propósito de oferecer experiências inovadoras aos seus clientes também fora do aplicativo, unindo lazer e alimentação”, afirma João Clark, head de Marca e Trade do iFood.

Roleta Gigante Premiada iFood

Local: Parque Ibirapuera – Em frente ao Espaço iFood, na arena de eventos

Horários*: sexta, sábado e feriados das 12 às 20h| domingo das 11h às 19h

Valor: R$ 30,00 por cabine (quatro pessoas por cabine)

Vendas: via Sympla online ou presencialmente no Ibirapuera (com agendamento de horário)

Duração do percurso: 10 minutos

Crianças menores de 12 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou do responsável legal para curtir a atração.

Sobre o iFood

O iFood, referência em delivery online de comida na América Latina, tem 60 milhões de pedidos mensais. Há dez anos no mercado, a empresa de origem brasileira está presente também na Colômbia. Atua junto aos parceiros com iniciativas que reúnem inteligência de negócio e soluções de gestão para os cerca de 270 mil restaurantes cadastrados em mais de mil cidades em todo o Brasil. O iFood conta com importantes investidores, como a Movile, líder global em marketplaces móveis, e a Just Eat, uma das maiores empresas de pedidos online do mundo.

Sobre a Urbia

A Urbia Gestão de Parques de São Paulo é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para cuidar da gestão dos seis parques paulistanos (Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado), apoiada no desenvolvimento sustentável, com o objetivo de conectar pessoas por meio do lazer, entretenimento e cultura, e proporcionar momentos de imersão e harmonia com a natureza. A Urbia Gestão de Parques Urbanos nasce para valorizar, cuidar e preservar o patrimônio histórico e ambiental, enquanto oferece lazer qualificado, entretenimento e cultura a todos os usuários. A dedicação da empresa se concentra em criar, a cada dia, um mundo melhor com mais diversidade, inclusão e cidadania.