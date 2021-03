iFood empresa brasileira mais admirada da indústria digital

São Paulo, março de 2021 — O iFood foi a empresa brasileira da indústria digital mais admirada do país em 2020, segundo a 7ª edição da pesquisa Monitor Empresarial de Reputação Corporativa da Merco Brasil, realizada entre julho e dezembro do ano passado. A divulgação da lista das 100 empresas melhor avaliadas por suas reputações foi exclusiva da revista EXAME.

O iFood subiu 63 posições e chegou ao 35º lugar, a empresa que mais avançou na lista. O levantamento apontou também os 100 líderes com maior reputação no país. Fabricio Bloisi, presidente do iFood (35ª posição), e o Carlos Eduardo Moyses, vice-presidente de América Latina e Corporativo do iFood (50ª), foram indicados no ranking entre os mais admirados naquele ano.

De acordo com a EXAME, a metodologia da pesquisa da Merco levou em consideração cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/fontes de informação. Para cada empresa analisada, foram consideradas três fortalezas e uma fraqueza, entre 18 variáveis que consideraram de resultados financeiros a critérios de responsabilidade social. No total, foram ouvidos 2.366 entrevistados.



Destaque também do Prêmio Reclame Aqui 2020

Em dezembro passado, o iFood também recebeu um reconhecimento inédito. A empresa levou para casa o título de Empresa Super Campeã do Prêmio Reclame Aqui 2020, sendo considerada uma referência entre as mais de 130 categorias da maior premiação de atendimento do Brasil. O prêmio reconhece companhias que fizeram um bom atendimento a clientes e consumidores. A companhia ganhou na categoria e também em Alimentos e Serviços, pela terceira vez consecutiva.

“Esses reconhecimentos têm força justamente por virem da sociedade e de nossos clientes. São resultados assim que fortalecem ainda mais o compromisso e o engajamento do negócio com todo seu ecossitema”, comemora o diretor de Branding, Comunicação e Relações Públicas do iFood, Bruno Montejorge.