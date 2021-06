iFood e Suzano juntos para diminuir uso do plástico

O iFood, foodtech líder da América Latina, e a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, anunciam parceria para reduzir o uso de itens plásticos nas entregas de alimentos. As empresas desenvolverão diversas soluções de incentivo para o uso de materiais mais amigáveis ao meio ambiente, como embalagens biodegradáveis, tornando o delivery mais sustentável.

Segundo a World Wildlife Fund (WWF), o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo: mais de 10 milhões de toneladas por ano. Sendo que pouco mais de 1% é reciclado. Para transformar este cenário, no início de 2021, o iFood anunciou o iFood Regenera, programa de metas ambientais da plataforma, que trabalha em duas frentes: (I) zerar a poluição plástica nas operações de delivery até 2025 e (II) neutralizar a emissão de carbono até 2025.

“Ter um negócio que leva prosperidade e também regenera o meio ambiente é a nossa prioridade e também da Suzano. Para isso, precisamos criar uma cadeia de produção e consumo mais sustentável. Estamos unindo forças e somando expertises para promover transformação e trazer disrupção para reduzir o volume de plástico no país”, afirma Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Soluções Sustentáveis do iFood. “Temos uma meta audaciosa de eliminar a poluição plástica das nossas entregas e essa parceria com a Suzano é um dos caminhos para que possamos ampliar o impacto positivo que buscamos”.

A iniciativa também reforça um dos compromissos da Suzano, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, em oferecer, até 2030, 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável, desenvolvidos a partir da biomassa de eucalipto, para substituir plásticos e outros derivados do petróleo. “Nesta parceria, nós iremos unir o conhecimento do ecossistema de delivery do iFood à inovabilidade da Suzano, que é a inovação a serviço da sustentabilidade, no desenvolvimento de soluções biodegradáveis”, afirma Guilherme Melhado, Diretor Comercial da Unidade de Papel e Embalagem da Suzano. “Com isso, esperamos renovar o mercado de entregas em direção a um futuro melhor e sustentável, a partir de embalagens mais funcionais e amigáveis ao meio ambiente”.

A foodtech já oferece embalagens sustentáveis aos estabelecimentos por meio do iFood Shop, marketplace que garante itens, insumos e produtos voltados aos parceiros. Desde 2019, o iFood Shop conta com a seção de “Embalagens Sustentáveis”, criada para oferecer e incentivar parceiros no uso de embalagens e utensílios de delivery livres de plástico, aderindo à companhia na causa ambiental. Só nos últimos seis meses, a entrada de fornecedores que atuam nessa frente triplicou.

Desafio

Entre os projetos previstos para 2021 está a criação do desafio Embalagens do Futuro, que tem como objetivo desenvolver embalagens sustentáveis para o setor de entrega de refeições. O desafio teve início em 14/06/2021 e os interessados podem se inscrever no site https://embalagemdofuturo.com.br/ até 11/07/2021 (CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME N. ° 03.013293/2021).

O iFood e a Suzano apostam que a inovação pode estar em todo e qualquer lugar, por isso, o concurso, que é aberto ao público, será focado em designers, universitários e entusiastas do tema. O objetivo do desafio é encontrar soluções de embalagens de papel com tecnologia e design funcional para garantir aos restaurantes a qualidade das refeições na hora da entrega.

O vencedor será escolhido por meio de uma comissão julgadora especializada no tema e terá o resultado anunciado em agosto. A ideia será premiada e a embalagem desenvolvida poderá ser incluída no portfólio da Suzano, sendo ofertada para todo o mercado por meio do iFood Shop.

A parceria, que tem início com o lançamento do desafio, inclui também a cooperação entre as empresas para encontrar novas soluções para reduzir o uso de plástico no delivery, ampliar e fortalecer a cadeia de embalagens sustentáveis, conectado à indústria aos restaurantes por meio de tecnologia e marketplaces, como o iFood Shop.

Sobre o iFood

Sobre a Suzano

