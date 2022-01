IFood agora vai vir no drone

O iFood anunciou, nesta sexta-feira (21), que recebeu uma autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para realizar entregas com drones no Brasil. Apesar da chancela, a empresa não anunciou quando começará a entregar pedidos via aérea no país.

Segundo o app de delivery, a autorização para uso diário comercial é inédita na América Latina e serve para as Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA). Os veículos poderão carregar cargas de até 2,5 quilos e circularão em um raio de 3 km, incluindo em grandes cidades.

A operação ainda está em fase de testes e, de acordo com a companhia, “seguirá avançando e, como próximos passos, serão analisados novos locais e a viabilidade de operação para investimento em outras regiões do país”.