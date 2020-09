Idoso de 89 anos é 37ª vítima da Covid-19 em Nova Odessa

Um idoso de 89 anos é a 37ª vítima da Covid-19 em Nova Odessa, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (21) pela Secretaria de Saúde. Ele morava no Jardim Campos Verdes e faleceu no último dia 11, na Unidade Respiratória do município. Além da confirmação da doença como causa do falecimento, o município registrou outros 15 casos de coronavírus, elevando para 793 o número de contaminados.



Segundo a secretaria, o paciente foi levado por familiares ao Centro de Combate ao Coronavírus, na noite de 10 de setembro. Com quadro de síndrome respiratória aguda grave, ele chegou à unidade em estado crítico, não resistiu e morreu na madrugada do dia seguinte. Ele era hipertenso. Até a chegada do resultado do exame, o caso era tratado pela Vigilância Epidemiológica como suspeito.

Os outros 15 testes positivos são de duas mulheres de 38 e 76 anos e um homem de 59, moradores do Jardim São Jorge; uma mulher de 41 e um homem de 44 anos, do Residencial Terra Nova; uma adolescente de 12 anos, do Residencial Maria Helena; uma jovem de 18 anos, do Jardim Alvorada; um rapaz de 24 anos, do Jardim Santa Luiza; uma mulher de 26 anos, do Jardim Flórida; um homem de 26 anos, do Conjunto Habitacional 23 de Maio; um homem de 36 anos, do Jardim Santa Rita; três mulheres de 51 anos, dos jardins Europa, Ipês e Palmeiras; e um idoso de 75 anos, que reside no Jardim Planalto.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.273 notificações, 372 pessoas em isolamento domiciliar, 351 curados, 58 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (nenhum na Unidade Respiratória), 817 testes com resultados negativos, 29 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 52 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.