Idoso de 82. A 27a vítima da Covid 19

Americana registrou esta quarta-feira (1º) o 27º óbito por Covid-19 de residentes no município. Trata-se de um idoso de 82 anos, morador do Nova Americana, que estava internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” desde o dia 22 de junho e faleceu na noite desta terça-feira (30). Ele era cardíaco, tinha doença renal crônica e pneumopatia.

Americana registrou ainda mais uma morte suspeita por Covid-19: um idoso de 80 anos, morador do Jardim da Paz, faleceu no dia 30 de junho, no Hospital Municipal, onde estava internado desde o dia 27 do mesmo mês. Ele é considerado um caso suspeito, pois o resultado do exame PCR ainda é aguardado.

O boletim atualizado traz também mais 26 novos casos positivos de Covid-19, sendo que 14 foram confirmados após realização de testes rápidos em laboratórios particulares e 12 após exames PCR. Desse total, 20 estão em isolamento domiciliar, cinco já estão curados e uma mulher de 51 anos, moradora do Vale das Paineiras, está internada em hospital particular.

Americana registrou mais 40 novos casos suspeitos de Covid-19, que estão aguardando resultados de exames PCR. Desse total, 32 estão em isolamento domiciliar e oito estão internados. No Hospital Municipal, estão os seguintes pacientes: um homem de 54 anos, do Parque da Liberdade; um idoso de 81 anos, do Jardim Nossa Senhora Aparecida; um recém-nascido de cinco dias do sexo masculino, do bairro São Benedito; um idoso de 73 anos, do Jardim da Mata; e um homem de 35 anos, do Mario Covas. Os demais estão em hospitais particulares: um homem de 57 anos, do bairro Monte Carlo; um homem de 38 anos, do Santa Lúcia; e um homem de 54 anos, do Jardim Lizandra.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 458 casos positivos, sendo 27 óbitos, 12 internados, 47 em isolamento domiciliar e 372 curados; 165 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo oito óbitos, 25 internados em hospitais e 132 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.289 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta quarta-feira (1º), que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 72% com respiradores (de 43 no total, 31 estão ocupados) e de 64% sem respiradores (de 56 no total, 36 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 47% com respiradores (de 15 no total, 7 estão ocupados) e 75% sem respiradores (de 20 no total, 15 estão ocupados).

Os dados foram atualizados às 13 horas.