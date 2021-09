Um idoso cadeirante está sozinho na UPA do Zanaga em Americana. Grupos do bairro e nas redes sociais seguem a imagem dele e a mensagem abaixo.

[email protected], esse senhor com o nome de

Antônio Soares da Rocha apareceu na região do Zanaga perdido com o seu andador. Quem souber de algum familiar pode procurar na UPA do Zanaga onde ele se encontra.

Informações 19 99586-6071

Obrigado e repassem