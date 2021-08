Idoso perde controle e bate carro no Ipiranga

Um idoso passou por um susto ao sofrer um acidente no fim da tarde desta segunda-feira(02) no Jardim Ipiranga, em Americana. De acordo com a polícia militar, o homem conduzia seu Fiat Argo prata na rua Itaúna quando perdeu o controle e bateu na traseira de um veículo Honda City preto que estava estacionado.

Com o impacto, o veículo que causou a batida rodou e ficou atravessado na rua, ainda não se sabe o que motivou a batida.

Ninguém ficou ferido, o trânsito chegou a ficar complicado por curiosidade dos motoristas que passavam pelo local, o air bag foi acionado, deixando assim o motorista sem ferimentos, a ocorrência foi registrada no local e os veículos foram removidos por guinchos das seguradoras.

Após PolicialPadrao.com.br (foto)