Idosa faz compra no Tivoli enquanto deixa cachorro preso no carro

Foto e vídeo Will Moreira

Uma idosa deixou o cachorro preso no carro enquanto fazia compras no Tivoli Shopping na noite desta quarta-feira.

O animal ficou preso no veículo, com todos os vidros fechados, por pelo menos 1 hora. Um cliente que estava no estacionamento acionou os seguranças do estabelecimento, que foram até o local e aguardaram proprietária do veículo voltar.

Assim que chegou no veículo, a idosa tentou explicar que o cachorro ficava agitado dentro do shopping e por esse motivo teria deixado o animal no carro e que essa teria sido a primeira vez que aconteceu.

Deixar um animal trancado em um veículo caracteriza crime de maus-tratos, previsto no art. 32 da Lei 9.605/98.

Art. 3º Consideram-se maus tratos:

[…] II – manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz

Neste caso, está previsto em lei (art. 23 e 24 do Código Penal) que os seguranças poderiam até ter quebrado o vidro do carro para “salvar” o animal, o que não foi feito pelos seguranças do shopping. Também não houve registro de ocorrência.