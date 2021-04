Idosa ‘conhecida’ roda pra Gama com mais de 4kg de droga

Equipes da Romu Canil com Subinspetores Azanha, Fernandes e GCMs A. Fernandes, César, Scarazzatti e K9 Draco estavam em patrulhamento pelo Jardim dos Lírios, em Americana, na tarde desta quinta-feira (22), quando por volta das 17:40hrs na rua dos Lilases, depararam com uma mulher já conhecida por envolvimento com o tráfico.

A equipe realizou a abordagem de L.A, de 60 anos, após a mesma demonstrar nervosismo com a presença da viatura nas proximidades.

Durante a abordagem, foi encontrado em sua posse 781 porções de cocaína dentro de uma sacola pendurada no em sua bicicleta e R$ 30. Questionada pelos GCMs, a mesma acabou confessando que havia mais drogas em sua residência.

Já na casa da idosa, dentro de uma bolsa no guarda roupas, os GCMs encontraram 6 sacos grandes, totalizando 2,959kg de cocaína, além de 2.039 porções da mesma droga já fracionadas para venda, 5 munições cal. 380, uma munição .40, duas balanças de precisão e acessórios para embalar drogas.

L.A foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde recebeu voz de prisão, ficando a mesma à disposição da justiça.