Idosa morre atropelada na linha do trem agora cedo

Uma mulher de cerca de 65 anos morreu atropelada por um trem na manhã desta segunda-feira em Americana. O acidente aconteceu na rua Silvino Bonassi, no trecho final da Av Abdo Najar por volta das 9:10h. Os Bombeiros atenderam a ocorrência com três militares- Sargento Escarini, cabo Macauba e soldado Iversen- e duas viaturas do policiamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um atropelamento por trem. Segundo informações iniciais, o maquinista passou e avistou o corpo atropelado na linha férrea. A vítima, uma idosa (aproximadamente 65 anos), teve constatado óbito no local pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Policiamento ficou preservando o local até a chegada da perícia.