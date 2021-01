Identificado homem encontrado no Ribeirão dos Toledos

Foi identificado o corpo encontrado na tarde desta quinta-feira às margens do Ribeirão dos Toledos, em frente ao Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste.

Trata-se de Marcio Aparecido de Freitas, de 46 anos. Ele estaria desaparecido desde quarta-feira e o corpo foi identificado por um primo. A aparentemente não havia sinais de violência no corpo.

Era filho de Antonio de Freitas e Helena Nogueira de Freitas, deixa o filho Matheus Henrique.

Início do velório às 12:30h do dia 15.

Sepultamento saindo às 15:30h, do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério da Paz.

Residia na Vila Sartori em Santa Bárbara d’Oeste.