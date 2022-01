Apesar de ter sido apontada como alternativa do PDT para a corrida ao Senado no começo da semana, a ex-vereadora de Americana e vice-presidente estadual do PDT Giovana Fortunato não poderá ser candidata para o posto.

Com 29 anos, Giovana precisaria ser ao menos 5 anos mais velha para poder participar da disputa. A legislação do limite de idade mudou para governador, mas não para senador.

Ela teve seu nome ventilado em reportagem da Folha de S Paulo que tratava da união PDT e Psol em SP.