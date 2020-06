IBM Watson agora planeja seu retorno ao local de trabalho

A IBM (NYSE: IBM) anunciou o Watson Works, um conjunto de produtos selecionados que integra modelos e aplicativos de inteligência artificial (IA) do Watson para ajudar as empresas a gerenciar diversos aspectos do desafio de retornar ao local de trabalho dando sequência às medidas de quarentena destinadas a conter a disseminação da COVID-19.

Para que os profissionais retornem ao local de trabalho durante uma prolongada pandemia global, são necessárias novas abordagens para promover a saúde, segurança e produtividade dos trabalhadores de maneira a preservar a privacidade. O Watson Works fornece insights baseados em dados para ajudar os empregadores a tomar decisões informadas sobre a volta ao local de trabalho, administração do escritório, alocação de espaço e outras prioridades associadas à COVID-19.

“Nós projetamos o Watson Works para ajudar as organizações a conceber o local de trabalho da maneira mais segura e eficiente possível durante a crise de saúde COVID-19 em andamento”, disse Natalia De Greiff, Vice-Presidente de Cloud e Cognitive Sofwate da IBM América Latina. “O uso de modelos e aplicativos de IA é particularmente útil nesse contexto, caracterizado por diferentes fontes de informações que as organizações devem considerar e pelo dinamismo contínuo de cada aspecto da situação”.

O Watson Works foi projetado para ajudar as organizações com esses elementos no processo de retorno ao local de trabalho, em resposta aos desafios relacionados à COVID-19

• Gerenciar instalações e otimizar a alocação de espaço usando dados em tempo real providos pelo empregador, incluindo Wi-Fi, câmeras, sinalizadores Bluetooth e telefones celulares. Coletados de maneira desenhada para preservar a privacidade dos funcionários, esses dados permitem que os gerentes redistribuam rapidamente espaços, designem zonas proibidas, organizem limpezas e controlem a circulação, o distanciamento social e o uso de máscaras faciais.

• Priorizar a saúde dos funcionários, habilitando os empregadores a tomar decisões baseadas em evidências sobre quando decidir que os funcionários retornem ao local de trabalho e quando determinados escritórios ou locais de trabalho devem ser fechados. Facilitar a coleta e análise de dados em tempo real de várias fontes, incluindo taxas e tendências locais de infecção, sintomas e resultados dos testes dos funcionários compartilhados de maneira voluntária, riscos à saúde dos funcionários e das famílias e regras estaduais e locais. Adicionalmente, os gerentes podem receber alertas rápidos sobre atualizações relevantes.

• Comunicar-se com funcionários, fornecedores e outras partes interessadas. Por meio de agentes virtuais e aplicativos que usam os recursos de processamento de linguagem natural de Watson, os funcionários podem obter respostas do empregador para a COVID-19 e questões de recursos humanos, autodeclarar sintomas ou saber se devem ou não se apresentar-se no trabalho naquele dia. Os funcionários também podem descobrir qual o melhor horário considerado pelo empregador para chegar ao escritório de forma a evitar aglomerações.

• Maximizar a eficácia do rastreamento de contatos, ajudando as organizações dando apoio para agentes de atendimento e rastreadores de contatos. Quando os funcionários notificam voluntariamente seus empregadores de um resultado positivo do teste, e dão consentimento, os rastreadores de contatos podem conduzir entrevistas e usar informações de várias fontes para ajuda a identificar os indivíduos que devem ser notificados sobre uma exposição potencial, documentar todas as informações relacionadas ao caso em um sistema seguro e que preserva a privacidade, e acionar fluxos de trabalho de gerenciamento de caso projetados pelo empregador para apoiar os funcionários enquanto eles se recuperam.

A IBM tem uma posição histórica de liderança no gerenciamento responsável das tecnologias e dos mais valiosos dados dos clientes. Watson Works estará em conformidade com os tradicionais altos padrões éticos da empresa ‘Princípios de Confiança e Transparência (Principles for Trust and Transparency)’ e as orientações para desenvolvimento de tecnologias em resposta à emergência pelo COVID-19. Watson Works é um conjunto de produtos selecionados baseados nas capacidades de IBM Return-to-Workplace Advisor, IBM TRIRIGA, IBM Watson Care Manager, IBM Maximo Worker Insights e IBM Watson Assistant.

