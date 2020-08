IBM tem curso de capacitação para pessoas com deficiência

A Digital House, uma das principais escolas com foco no desenvolvimento de habilidades digitais, desenvolveu em parceria com a IBM (International Business Machines Corporation) um programa de capacitação tecnológica, 100% remoto, voltado para pessoas com deficiência. Voltado para o público da cidade de Campinas e região, o IBM PcDevs é direcionado aos interessados no curso de Desenvolvimento Web Full Stack. Ao todo, serão 30 selecionados para a iniciativa; a ideia da IBM é reter alguns desses talentos ao fim do curso.

Para participar, é necessário ser residente na região de Campinas, por conta da demanda de vagas da IBM e possuir algum tipo de deficiência (com enquadramento na Lei de Cotas). As inscrições, juntamente com um teste de lógica, poderão ser realizadas entre os dias 04/08 e 01/09. Em seguida, os candidatos terão do dia 03 até o dia 30/09 para realizar um desafio online. A divulgação dos aprovados será feita nos dias 01 e 02/10, e entre os dias 05 e 16/10 serão feitos os agendamentos das entrevistas e as matrículas no programa, tendo as aulas início previsto para o dia 27/10.

“Sabemos da importância do investimento na capacitação de profissionais em tecnologia e acreditamos que a competência técnica da Digital House somada à nossa experiência com a inclusão de profissionais com deficiência revelará oportunidades e experiências sem precedentes”, diz Adriana Ferreira, líder de Diversidade & Inclusão para a IBM América Latina.

“A parceria do IBM PcD Universidade e a Digital House tem um grande impacto social e por meio da educação de qualidade capacitará talentos com pouca ou nenhuma oportunidade de desenvolvimento. Trabalhamos baseados em quatro pilares: Profissão, Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Inclusão. Esses alunos vão aprender uma profissão tendo acesso à toda metodologia Digital House e, ainda, todo suporte na carreira profissional para conquista das primeiras oportunidades de trabalho e poderão participar de um processo seletivo na IBM, conseguindo traçar um projeto de vida, concreto e sustentável.”, declara Edney “Interney” Souza, diretor acadêmico da Digital House.

Os selecionados serão capacitados para trabalhar em empresas de todos os tamanhos e segmentos que precisam de sites ou sistemas web. De acordo com dados recentes da plataforma de recrutamento Revelo, a demanda por desenvolvedores Full Stack aumentou 169% entre 2018 e 2019. Isso é justificado pela a versatilidade desses profissionais, que são capazes de atuar tanto no Back End quanto no Front End. Mais informações no site da Digital House.