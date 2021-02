Iberostar oferece a seus clientes o serviço de testes de COVID-19

Como parte das medidas de segurança sanitária necessárias para viajar entre territórios, muitos viajantes precisam apresentar um teste de COVID-19 negativo no retorno a suas casas. De acordo com seu compromisso de garantir uma experiência sem preocupações, o Grupo Iberostar oferece em todos os seus hotéis o serviço de gerenciamento desses testes: ao chegarem no hotel, os hóspedes podem solicitar uma consulta para um PCR ou teste de antígeno (baixo custo).

Esta comodidade adicional já está em vigor em todos os hotéis Iberostar. Os hóspedes que desejarem fazer um teste podem, através da equipe do hotel, informar-se sobre o processo, o custo e solicitar uma marcação para o teste que, em muitos casos, pode ser realizado dentro do próprio hotel ou em centros credenciados nas proximidades. Além disso, o Grupo oferece testes gratuitos de antígenos no México, Jamaica, República Dominicana e Brasil para hóspedes que viajam para os EUA e Peru durante o período de tempo em que, de acordo com as diretrizes das autoridades locais, eles são obrigados a entrar no país.

Em caso de resultado positivo destes testes, o Grupo Iberostar garante o atendimento de seus clientes com os serviços de assistência gratuitos incluídos nas reservas, que incluem a extensão da estadia sem custo adicional em quartos isolados com todo o cuidado e atenção necessários, como entretenimento e serviço de quarto sem contato. O Iberostar continua reforçando seu compromisso de proteger o bem-estar de seus clientes, funcionários e parceiros, oferecendo férias sem preocupações e experiências responsáveis.

O Iberostar opera com os mais altos padrões de qualidade, e agora continua a fortalecer e enriquecer seus procedimentos e protocolos com visão holística, rigor científico e sem dar um passo atrás no cuidado com o meio ambiente. Desde seu retorno às operações, a rede implementou o programa How We Care em seus hotéis, com mais de 300 medidas de segurança e higiene. O Iberostar tem colocado a qualidade como fator diferencial, a segurança como a chave da experiência do cliente e a responsabilidade através de seu compromisso de cuidar das pessoas e do meio ambiente. Juntamente com seu Conselho Médico Consultivo e sempre em alinhamento com seu compromisso com a Wave of Change para proteger o meio ambiente e os oceanos, desenvolveu medidas destinadas a cuidar dos funcionários e garantir a experiência do cliente.