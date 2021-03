Iago Botelho em ensaio sensual com Pabllo Vittar em revista internacional

A nova edição ‘Fetish’ da revista independente King Kong contou com a presença do modelo Iago Botelho, e da drag queen mais famosa do Brasil, Pabllo Vittar. O shooting dirigido e retratado pela dupla de fotógrafos de moda MAR+VIN, formada por Marcos Florentino e Kelvin Yule, tem ousadia e sensualidade de sobra!

Um post feito no Instagram da revista conta que a nova edição sairá no dia 31 de março e já pode ser encomendada através do site. Rolou até spoiler do que podemos esperar por aí! “O fetiche é uma obsessão? É mais real do que realidade? É uma substituição ou uma alternativa?”, revela a @kingkongmagazine em sua postagem.

Com roupas de latex, cordas, e acessórios eróticos para dar um toque bem especial de sensualidade, Pabllo Vittar e Iago Botelho protagonizaram um ensaio para lá de picante. Em algumas das imagens a cantora aparece amarrada em um colchão sendo filmada pelo modelo, e o top também posa usando apenas cueca e bota de salto enquanto “conversa” com a drag em videochamada. Incrível, né?

O top brasileiro Iago Botelho, de 24 anos, já estampou duas capas da L’Officiel Itália, e uma delas foi ao lado da super model Gigi Hadid, na qual o modelo posou nu. Em seu currículo, o jovem também conta com trabalhos para Diesel, Paco Rabanne, Adam Selman, M. Officer, C&A e Sergio K.