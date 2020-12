Ia trabalhar, bateram no carro e morreu no Sapezeiro

Rubens Ferreira Gomes, 61, morreu no final da manhã desta segunda-feira quando ia trabalhar. As informações iniciais são de que houve uma batida de frente entre o carro em que ele estava e um outro por volta das 11:15h. O acidente aconteceu na região do bairro Santo Antonio de Sapezeiro, zona rural da cidade.

Gomes deixa dois filhos: Maicon e Natalia. O velório acontece esta terça-feira a partir das 7h com sepultamento saindo às 10h do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério Campo da Ressurreição.

Residia na Vila Godoy em Santa Bárbara d’Oeste.