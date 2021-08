Humorista Thiago Ventura neste sábado em Santa Bárbara

O Teatro Municipal Manoel Lyra, de Santa Bárbara D’Oeste, recebe no próximo sábado, dia 21, o humorista Thiago Ventura, já com sessão extra. Ele apresentará, às 16h (extra) e às 19h, o stand-up comedy “Modo efetivo”, com texto baseado nos primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas. Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é de16 anos. O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João XXIII, 61, Centro.

Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura iniciou a carreira de comediante em 2010 e, desde então, se apresentou nos maiores festivais, casas de comédia e teatros do Brasil. Thiago é um dos melhores comediantes de stand stand-up comedy da atualidade. Com sua personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo “de quebrada” e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, levando ao teatro milhares de pessoas que nunca tinham ido a uma casa de espetáculos.