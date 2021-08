Agenda de setembro da oficina do estudante garante muito humor

Com espetáculos agendados apenas no sábado e no domingo esta semana, o Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas encerra o mês de agosto com os stand-ups comedy “Nói que é pobre – um pobre na quarentena”, com Cleber Rosa, (sábado, dia 28, às 18h) e “Modo efetivo”, com Thiago Ventura, no domingo, dia 29, às 16h30 (sessão extra) e 19h. Os ingressos devem ser adquiridos no site no site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante, que funciona no 3° piso do Shopping Iguatemi Campinas. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

A apresentação de Cleber Rosa tem 70 minutos de duração. Essa comédia aborda situações comuns e causos da vida de um homem simples, o Chico da Tiana, adaptados do seu canal na internet “Reclamação do Dia”. Os ingressos custam R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada). A classificação etária é livre.

Vivenciando o cotidiano do pobre, Cleber Rosa faz reclamações sobre assuntos atuais em uma conversa divertida com uma atendente hipotética. Mineiro de Pouso Alegre, ele diverte as plateias por onde passa, pois, a cada cidade, produz um texto diferente com referências locais. Sua característica é primar pelo humor ácido e irônico, porém limpo, sem palavrões ou piadas de duplo sentido. Por isso, a classificação etária é livre. Seu canal na internet conta com mais de 1 bilhão de visualizações e 4 milhões de seguidores.

O show de Thiago Ventura tem duração de 80 minutos e classificação etária de 16 anos. Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura iniciou a carreira de comediante em 2010 e, desde então, se apresentou nos maiores festivais, casas de comédia e teatros do Brasil. Thiago é um dos melhores comediantes de stand-up comedy da atualidade. Com sua personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo “de quebrada” e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, levando ao teatro milhares de pessoas que nunca tinham ido a uma casa de espetáculos.

O humorista realizou inúmeras turnês nacionais e internacionais com os shows “Isso é tudo o que eu tenho”, “Só agradece” e “Pokas”. Atualmente está em cartaz com o seu quarto espetáculo solo de stand up, o “Modo Efetivo”. Thiago Ventura pertence ao elenco dos grupos 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral. Entre 2017 e 2018 fez turnê no Japão, nos Estados Unidos e na Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris).

Em 2019, fez parte de um grande projeto de comédia internacional da Netflix, o especial “Comediantes do Mundo”, ao lado dos também humoristas Afonso Padilha e Mhel Marrer. Nesse mesmo ano, foi o primeiro comediante deste estilo a ganhar o Prêmio de Humor idealizado por Fábio Porchat na categoria Melhor Texto, com o show solo “Só agradece”.

No ano passado (2020), estreou seu especial de comédia “Pokas”, na Netflix. Nesse especial divertido, ele fez piada com a vida na quebrada, deixando claro que “as ações falam mais do que palavras”. A apresentação está disponível na plataforma e ficou entre os Top 10 durante algumas semanas. A gravação havia sido feita em dezembro de 2019 no Teatro Liberdade, em São Paulo. Nas redes sociais, os vídeos de Thiago Ventura geram mais de 20 mil compartilhamentos e cerca de 50 milhões de views. Ele conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e no Youtube e 7,100 milhões no Facebook.

Setembro

O humor dos stand-up comedy continua em alta em setembro, com a apresentação semanal de Whindersson Nunes, às quintas-feiras, e a reapresentação de Mauricio Meirelles e Rafinha Bastos, Bruna Louise e Murilo Couto. Novas atrações foram incluídas, entre elas Rodrigo Marques, Jonathan Nemer, Nando Viana, Junior Chico, Paulinho Gogo, Yuri Marçal, Emerson Ceará e Pedra Letícia. Haverá ainda apresentação musical, com Beatles 4Ever, no dia 23, e o espetáculo O Vendedor de Sonhos, no dia 17.

Serviço

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Local: 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina), em Campinas.

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com.

Informações pelo telefone (19) 3294-3166

Programação de agosto

Data: dia 28 de agosto, sábado.

Horário: às 18h

“Nói que é pobre – um pobre na quarentena”, com Cleber Rosa

Ingressos: R$ 70,00 (inteira); R$ 35,00 (meia-entrada).

Classificação etária: livre

Duração: 70 min

Data: dia 29 de agosto, domingo

Horário: às 16h30 (sessão extra) e 19h

“Modo efetivo”, com Thiago Ventura

Ingressos: R$ 80,00 (inteira); R$ 40,00 (meia-entrada).

Classificação etária: 16 anos

Duração: 80 min

Programação de setembro

Dia 3, sexta, 20h

Rodrigo Marques

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária:14

Dia 4, sábado, 21h

Jonathan Nemer – 3,2,1 voltando de leve

Ingressos: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia entrada)

Classificação etária: livre

Dia 5, domingo,19h

Nando Viana – Coloca cinto que a viagem vai ser longa

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia entrada)

Classificação etária: 16

Dias 8, 15, 22 e 29, quintas-feiras, 20h

Whindersson Nunes

Ingressos: R$ 120,00 (inteira); R$ 60,00 (meia-entrada).

Classificação etária: 14 anos

Dia 10, sexta, 20h

Junior Chico – Quebrando o armário

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia entrada)

Classificação etária: 16

Dia 11, sábado, 20h

Paulinho Gogo – No Gogó do Paulinho

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: 14

Dia 12, domingo, 19h

Mauricio Meirelles e Rafinha Bastos

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: 16

Dia 17, sexta; 20h

O Vendedor de Sonhos

Ingressos: 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: 12

Dias 18 e 26, sábado/domingo; 20h / 19h

Bruna Louise, Deslocada

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: 14

Dia 19, domingo, 19h

Yuri Marçal

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia entrada)

Classificação etária: 14

Dia 23, quinta, 20h

Beatles 4Ever,

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)

Classificação etária: livre

Dia 24, sexta, 20h

Murilo Couto – Gala Seca

Ingressos: R$ 60,00(inteira) e R$ 30,00 (meia entrada)

Classificação etária: 14

Dia 25, sábado, 20h

Emerson Ceará – Sem Freio

Ingressos: R$ 60,00(inteira) e R$ 30,00 (meia entrada)

Classificação etária: 16

Dia 30, quinta, 21h

Pedra Letícia

Ingressos: R$ 90,00(inteira) e R$ 45,00 (meia entrada)

Classificação etária: livre