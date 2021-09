Huck e Faustão na disputa para ser ‘rei do domingo’

Quase candidato a presidente, Luciano Huck vai reeditar a disputa que marcou os anos 1990 na TV Brasileira- a do ‘rei do domingo’. Agora de volta à Band, Faustão Silva deixou a Globo depois de 32 anos para encontrar ‘novos ares’. O movimento de Faustão fez Huck desistir da disputa política e assumir o ‘espaço vago’.

Os dois farão a primeira disputa na tarde deste domingo. Huck receberá a audiência depois do jogo Brasil e Argentina. Já Faustão terá a seu favor as amizades com gente da indústria cultural e a amizade dos grandes empresários que anunciavam nos seus tempos de Globo.

A disputa dos anos 1990 foi entre Fausto Silva e Gugu Liberato (este pelo SBT). Os artistas e quadros eram o centro da disputa que durou por quase 10 anos e foi a mais intensa da história da TV Brasileira.