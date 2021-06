Huck confirma substituição de Faustão e adia sonho da Presidência

Depois de Sérgio Moro, foi agora a vez de Luciano Huck anunciar que vai desistir da corrida para presidente no ano que vem. A corrida tende a ser polarizada pelo presidente Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula (PT). A TV Globo já colocou no ar chamadas do “Conversa com Bial” da noite de hoje.

Teria sido esta a forma encontrada pela Vênus Platinada para, oficialmente, confirmar a renovação de contrato e a mudança do seu programa para os domingos no ano que vem. Em vez da distribuição de um comunicado, houve a opção pela entrevista e para que nesta entrevista com Pedro Bial, Luciano possa, pessoalmente, se manifestar sobre essas novidades.

Uma, que deixa lado, a possibilidade de concorrer à Presidência da República no ano que vem e que o seu programa, a partir de janeiro ou fevereiro, passará a ser exibido nas tardes de domingo.