Hotel ‘chique’ reabre em setembro em São Paulo

Com localização privilegiada em um dos bairros mais nobres da cidade, membro da The Leading Hotels of the World o que o coloca na lista de hotel ‘chique’, a seleta lista dos melhores hotéis do mundo, com quartos e suítes que oferecem uma vista espetacular da cidade, o Tivoli Mofarrej São Paulo, reabre a partir do dia 1° de setembro, priorizando proteção, segurança e bem-estar dos seus hóspedes, clientes e colaboradores.

O hotel dispõe de 217 apartamentos equipados com as mais recentes inovações tecnológicas, além da maior suíte presidencial da América Latina, que possui 750 metros quadrados, completamente renovada apresentando toda bossa brasileira na decoração.

Outros destaques do hotel estão na gastronomia e coquetelaria com o Must Bar, localizado ao lado da belíssima piscina externa, e o Seen São Paulo, no 23º andar do hotel que oferece gastronomia variada, DJ e uma das melhores vistas de São Paulo. O hotel ainda conta com o Anantara Spa, primeira unidade do Ocidente da rede tailandesa de spas Anantara, promovendo uma jornada para o bem-estar combinando saúde e beleza.

E para aproveitar esses momentos com toda segurança e tranquilidade, o hotel redefiniu a experiência do cliente com base no programa Feel Safe at Tivoli. Este plano vem complementar as medidas já executadas no âmbito do selo do Ministério do Turismo do Brasil, “Turismo Responsável, Limpo e Seguro”, e também ao Selo Protek POSI-Check da Intertek Cristal.

As medidas Feel Safe at Tivoli estão organizadas em torno de 10 linhas de ação, que respondem às necessidades dos clientes na nova realidade social. Com a adaptação dos serviços desde a chegada, passando pela recepção, elevadores, quartos, restaurantes e lazer; com o reforço dos processos de limpeza e higienização; de comunicação e serviços digitais; com a reorganização de layout’s para garantir o distanciamento social até o controle da purificação do ar e da água, o plano de medidas abrange todos os aspectos que permitirá ao hotel reabrir com garantia máxima de segurança.

Com a retomada das atividades, o Tivoli Mofarrej São Paulo oferece a oportunidade da compra de Vouchers especiais para serem utilizados após a reabertura do hotel. Os pacotes de hospedagem já estão disponíveis para compra e podem ser adquiridos com utilização de até seis meses após a reabertura. Interessados devem enviar e-mail para: [email protected]

O voucher para o Deluxe Room oferece hospedagem para duas pessoas com café da manhã, incluindo late check out garantido, uma vaga na garagem e wi-fi, com valores a partir de R﹩630. Já para a Deluxe Suíte, o voucher contempla hospedagem para duas pessoas com café da manhã, amenidades do Chef Executivo Fabian Ruiz, além de late check out garantido, uma vaga na garagem e wi-fi, com valores a partir de R﹩900.

Conheça o protocolo de segurança completo abaixo:

Serviços digitais avançados

Com o objetivo de minimizar as interações entre as pessoas e o contato com superfícies, o hotel vai disponibilizar um aplicativo digital através da qual os hóspedes podem acessar a todas as informações e serviços dos hotéis, incluindo check in/check out e menu digital.

Protocolos de limpeza e higienização atualizados

Foram redefinidos os protocolos de higiene e limpeza de acordo com as diretrizes nacionais e internacionais. Estes protocolos foram posteriormente revistos e adaptados à nova realidade pela Cristal International Standards. Desta forma, serão implementados procedimentos ainda mais reforçados de higienização tanto nos quartos e áreas comuns, como no lobby, recepção e restaurantes, bem como em cozinhas e áreas dos colaboradores. Estas medidas estendem-se também aos processos de lavandaria.

Regras de distanciamento social

Os espaços comuns do hotel foram cuidadosamente reorganizados em termos de ocupação e de mobiliário, de forma a evitar a concentração de pessoas e a proximidade entre elas, garantindo o distanciamento social. Estará disponível sinalização de segurança nas áreas públicas, como recepção, restaurantes, spa, academia, piscina, entre outras.

Protocolos e material de proteção individual

O Tivoli Mofarrej São Paulo acompanha permanentemente as recomendações das autoridades de saúde, de forma a disponibilizar aos seus colaboradores o mais adequado equipamento de proteção individual. Todos os colaboradores vão usar máscara, terão acesso a álcool em gel e o contato direto será minimizado. Todas estas medidas serão precedidas de um plano de formação abrangente.

Protocolos de purificação do ar e da água

O hotel é alvo de um rigoroso processo de limpeza e desinfecção dos sistemas de climatização de ar e da água. Os protocolos de manutenção preventiva também foram reforçados. Os serviços técnicos vão aumentar a frequência das inspeções e do controle dos níveis de tratamento da água potável, água das piscinas e do ar ambiente, garantindo a qualidade e a segurança dos hóspedes.

Protocolos de saúde e segurança para colaboradores

Em conformidade com todos os requisitos legais necessários e para proteger a saúde de todos, os colaboradores terão formação permanente em procedimentos de saúde. Serão cumpridos protocolos diários de verificação do estado de saúde da equipe do hotel. Além disso, serão implementados protocolos de detecção precoce e planos de ação no caso de um cliente ser considerado um paciente.

Responsáveis pela implementação de protocolos de Saúde e Segurança

O hotel tem uma equipe responsável pela implementação dos protocolos de saúde e segurança, garantindo a formação dos colaboradores e promovendo o comportamento ambientalmente responsável no uso de recursos.

Procedimentos de higiene e segurança desenvolvidos pela Cristal International Standards

Juntamente com a Cristal International Standards foram redefinidos os protocolos de higiene e segurança aplicáveis às operações dos hotéis, para garantir que são ambientes limpos e seguros.

SERVIÇO

Tivoli Mofarrej São Paulo

Alameda Santos, 1437 – 4º andar São Paulo, Brasil