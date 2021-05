Hotéis viram opções para teletrabalho

Os hotéis podem virar boas opções para teletrabalho. Priscilla Bencke, especialista em neurociência aplicada à arquitetura da Qualidade Corporativa Smart Workplaces fala ao NM sobre o teletrabalho.

Priscilla realiza projetos de arquitetura considerando a neurociência para analisar como cada ambiente vai impactar no cérebro e na qualidade de vida das pessoas. Segundo a neuroarquiteta Priscilla Bencke, especialista em ambiente de trabalho e criadora do conceito de qualidade corporativa, “nós somos seres sensoriais. Temos receptores em nosso corpo que interpretam as informações do meio externo e enviam para o cérebro. Consequentemente, isso vai gerar uma emoção, estimulando um determinado comportamento”, explica Priscilla.