Hotéis Hard Rock reabrem no México e Caribe

reabertura turística na área de Quintana Roo, no México.

Também em junho, foram reabertos os Hotéis Hard Rock Hotel Vallarta, localizado no coração da Riviera Nayarit, no México; e o Hard Rock Hotel Los Cabos, no México, localizado nas famosas costas de Cabo San Lucas, um dos 5 municípios do estado de Baja California Sur, que tornou-se um dos destinos turísticos do Pacífico aprovados para receber turistas graças ao selo “Safe Travel” que credencia suas praias com alto padrão de higiene para proteger a saúde dos viajantes contra a pandemia de coronavírus.

O último a reabrir foi o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, que está recebendo visitantes desde o início de julho como parte da reabertura turística da República Dominicana, após o fechamento das fronteiras no país

A empresa, com fortes raízes nacionais desde a sua criação, pioneira no conceito all inclusive, tomou a decisão após cumprir todas as medidas preventivas depois de fechar suas instalações em março, com o objetivo de mitigar a propagação do vírus.

“A implementação de protocolos operacionais aprimorados, além dos padrões de saneamento existentes internacionalmente reconhecidos e rigorosamente aplicados em nossas propriedades, permitiu a realização desse reavivamento turístico, um passo importante para o bem-estar de nossos hóspedes e colaboradores”, afirmou um comunicado da cadeia. Hotéis RCD.

Para as reaberturas, a RCD Hotels, anunciou a implementação de protocolos operacionais aprimorados – além dos já reconhecidos internacionalmente -, e rigorosamente impostas normas de saneamento para os hotéis all-inclusive. Cada empreendimento desenvolveu um plano abrangente e aprimorado de limpeza e saneamento que consiste em medidas de precaução adicionais em todos os aspectos da experiência do hóspede e da equipe, seguindo as melhores práticas e diretrizes apresentadas pela Organização Mundial da Saúde e pelos Centros de Controle de Doenças.

“À medida que nossa indústria se prepara para seu retorno, é imperativo que tomemos todas as precauções adicionais necessárias para manter nossos hóspedes e funcionários seguros”, informa Enrique Martin Del Campo, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da RCD Hotels. “Nossas equipes trabalharam lado a lado com autoridades locais e nacionais e aderiram a diretrizes reconhecidas globalmente para elaborar uma série de medidas adicionais para proporcionar uma experiência de férias de classe mundial.”

Além dos seguintes procedimentos, protocolos e medidas preventivas, os All-inclusive Hard Rock Hotels implementaram o programa global Hard Rock SAFE + SOUND, um novo programa desenvolvido por uma equipe de especialistas em com especialistas mundiais em saúde e saneamento, incluindo Ecolab e NSF International, anteriormente conhecida como National Sanitation Foundation, para ajudar a manter os hóspedes e membros da equipe seguros e saudáveis. De acordo com os novos padrões SAFE + SOUND estabelecidos pela Hard Rock®, cada hotel é avaliado de forma independente pela NSF International e deve passar por uma rigorosa inspeção de 262 pontos.

O programa SAFE + SOUND implementa o mais alto nível de segurança, higienização e treinamento de funcionários. Desde a recepção inicial no check-in até cada detalhe dentro dos quartos e áreas comuns em toda a propriedade, há um foco maior na limpeza. Além disso, os membros da equipe Hard Rock foram treinados por especialistas em limpeza da Ecolab sobre os procedimentos adequados de desinfecção. O plano também incorpora elementos das políticas locais de cada propriedade, determinadas pelo governo. Embora os protocolos de propriedades individuais possam variar com base nas diretrizes locais, os protocolos SAFE + SOUND incluem:

Verificações de temperatura para cada membro da equipe, hóspede e fornecedor na chegada

Marcadores sociais de distanciamento, separados por dois metros, onde as linhas podem se formar

Máscaras obrigatórias para todos os membros da equipe

Máscaras necessárias para hóspedes em áreas designadas, como check-in, elevadores e áreas públicas, como cassinos

Selo de SAFE + SOUND em todas as portas do quarto à chegada

Maior frequência de limpeza e desinfecção para superfícies de alto toque em áreas públicas, salas de reunião, salas de jantar e banheiros públicos

Desinfetante para as mãos em todas as áreas do espaço público e em todos os banheiros

Lavagem das mãos do membro da equipe a cada 60 minutos

Separadores de acrílico nas recepções, áreas de check-in, mesa jogos, nessas de pôquer e áreas adicionais de atendimento ao cliente

Procedimentos de controle de infecção de alto nível para coletar roupas

Serviço de jantar no quarto, sem toque, na porta do quarto de hóspedes

Higienização da bagagem do hóspede antes de entrar no saguão

Buffets de autoatendimento foram suspensos

Nas piscinas e praias, grupos de convidados estão espaçados a dois metros

Máquinas caça-níqueis alternadas não estão disponíveis para ajudar a garantir o distanciamento social nos andares do cassino

Placas espalhadas por toda a propriedade para incentivar o distanciamento social e ajudar a garantir a aderência às diretrizes do programa SAFE + SOUND

Uma redução geral na capacidade dos hóspedes em todos os complexos de cassinos

