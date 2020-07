Hotéis apostam no Selo Turismo Responsável

Com o objetivo de impulsionar a retomada do setor, o turismo está cada vez mais adotando protocolos de higiene e segurança para resgatar a confiança do viajante na retomada das viagens. E isso vale também para os hotéis.

A Rede Bourbon, ciente de sua responsabilidade e com o intuito de garantir o bem-estar de hóspedes e funcionários, anuncia que adotou em seus hotéis abertos o Selo do Turismo Responsável lançado pelo Ministério do Turismo do Brasil e que conta com a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Este é um reforço ao protocolo que a Bourbon lançou no começo de Junho, o Manual de Boas Práticas, com todos os cuidados reforçados para ser implementados desde a hora do check in e do check out.

O turista está cada vez mais atento à questão da segurança e higiene e, estudos recentes do setor mostram que muitos vão dar preferência para as viagens domésticas, do qual será cada vez mais freqüente entre os viajantes. Pensando nisso, a Bourbon está incentivando as viagens de carro por meio da campanha Pé na Estrada, com um gráfico que mostra a distância de cidades vizinhas para chegar a um hotel ou resort Bourbon. Por exemplo, para ir ao Bourbon Atibaia Resort, saindo de São Paulo é 66,6 km e de São Bernardo do Campo é cerca de 78km. Já para o Bourbon Santos Convention Hotel, de São Paulo é 77km de estrada e saindo de Vinhedo dá 153km.

Atualmente, a Rede Bourbon está com a campanha “Quintas por Nossa Conta”, do qual a cada 2 diárias reservadas nos finais de semana de julho, a diária da quinta-feira você não paga. Além disso, já estão antecipando o pacote de fim de ano 20/21. As reservas realizadas até o dia 31/Julho terão um desconto de 20% com possibilidade de parcelamento em até 2x. Para o Natal não há um mínimo de noites e para o

Réveillon o mínimo é de 2 noites. Para mais detalhes, acesse: http://www.bourbon.com.br