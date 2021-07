Hot Beach Parque faz parceria com Heineken

Olímpia (SP), carinhosamente chamada de “Orlando brasileira” por sediar dois parques aquáticos e um parque temático, é um dos destinos que mais tem crescido nos últimos anos no País e que caminha para ser sensação em viagens e entretenimento não só para brasileiros de todas as regiões, mas também para turistas da América do Sul. A cidade, que em 2019 recebeu quase 3 milhões de visitantes e já é a segunda do Estado de São Paulo em número de leitos, segue ampliando a estrutura hoteleira, o número de atrativos aos visitantes e está viabilizando seu aeroporto internacional e a construção de um grande centro de convenções. Paralelamente, está se aliando a grandes marcas globais, que vão elevar o padrão do turismo. O Grupo Ferrasa, que detém o Hot Beach Parque & Resorts, um dos principais players do entretenimento de Olímpia e do Brasil, acaba de juntar-se a uma outra grande companhia, o Grupo HEINEKEN, que contém em seu portfólio uma das queridinhas dos brasileiros: a marca Heineken.

A partir desta terça-feira (06/07), todos os pontos de venda de bebidas do Hot Beach Parque & Resorts, que é que formado pelo parque aquático Hot Beach Olímpia, o 9.º mais visitado da América Latina, e quatro resorts – Hot Beach Resort, Celebration Resort Olímpia, Thermas Park Resort & Spa e Hot Beach Suites -, totalizando 1.238 apartamentos, passarão a comercializar os produtos da famosa cervejaria holandesa. Restaurantes, bares, quiosques e máquinas automáticas vão disponibilizar cervejas de primeira linha, incluindo Heineken®, Eisenbahn, Baden Baden e Amstel. A famosa garrafa verde estará disponível também na praia do Hot Beach, a praia do Interior que é um pedacinho do litoral. Como resultado desta parceria, ainda neste ano, será inaugurado no parque aquático Hot Beach Olímpia o Espaço HEINEKEN, uma área exclusiva que tem tudo para ser o sucesso do verão em Olímpia.

Também ainda neste ano, o Hot Beach Parque & Resorts vai anunciar um calendário de eventos, que incluirá atrações musicais no Espaço HEINEKEN e em outros do parque aquático e dos resorts que colocarão Olímpia na rota dos grandes acontecimentos. “Faz todo sentido o Grupo Ferrasa, que expande tanto em número de empreendimentos turísticos em operação em Olímpia quanto no nível de experiência que oferece a seus hóspedes e visitantes, aliar-se a uma marca global como a Heineken®, que é uma das que mais cresce no gosto dos brasileiros e no mercado nacional”, explica Heber Garrido, diretor de Vendas e Marketing do Grupo Ferrasa.

Garrido ressalta que a parceria, que foi fechada para um período de cinco anos, é a maior no setor de parques aquáticos no Brasil nestes últimos dois anos. “O momento de parques temáticos é muito positivo porque, mesmo com as restrições de público, não fecharam enquanto grandes eventos musicais não tem sido realizados e o setor de bares está funcionando muito timidamente. Neste contexto, parques como o Hot Beach Olímpia são opção muito interessantes para marcas globais que buscam ampliar o relacionamento com o público agora na retomada”, acrescenta.

Para os visitantes e hóspedes, é a certeza de que o Hot Beach Parque & Resorts está elevando o nível de experiência em entretenimento e a qualidade de produtos e serviços. É ter em Olímpia acesso a grandes atrações até então ainda muito concentradas em capitais e poucas localidades turísticas do Brasil. “Queremos chegar a 2022 com esta parceria Hot Beach/HEINEKEN consolidada tanto do ponto de vista de exposição de ambas as marcas e volume de vendas quanto de experiência inovadora para os visitantes. Olímpia está se tornando um destino nacional e até internacional e terá, no Hot Beach Parque & Resorts, atrações e eventos deste nível”, completa Diego Ferrato, Superintendente do Grupo Ferrasa. Ele adianta que outras parcerias com grandes marcas estão a caminho.

Parcerias estratégicas

A dobradinha Hot Beach/HEINEKEN, assim como outras que estão em negociação, contam com a assessoria da Business Land, empresa especializada em viabilizar parcerias para grandes eventos e negócios entre marcas de renome. “Para nós, desenvolver parcerias estratégicas de sucesso é parte de nossa missão. Acreditamos que unir marcas e pessoas através de experiências memoráveis é premissa que constrói um propósito maior de consumo e relacionamento duradouro. Foi assim desde o início no desenvolvimento desta parceria construída entre Heineken e Hot Beach”, afirma Marcelo Flores, sócio-diretor da empresa.

Sobre a empresa

O Hot Beach Parque & Resorts, localizado em Olímpia, pertence ao Grupo Ferrasa, da sociedade Ferrato e Sant’Anna, fundada em 1981. É formado pelo parque aquático Hot Beach Olímpia, o 9.º mais visitado da América Latina e que reúne atrações para toda a família, incluindo praia com piscina de ondas e ampla faixa de areia e coqueiral, e resorts premiados de diferentes perfis: Hot Beach Resort, com 484 apartamentos, o primeiro “pé na areia de Olímpia; Celebration Resort Olímpia, com 264 apartamentos, completo em lazer para a família; Thermas Park Resort & Spa, com 48 apartamentos, é o resort-boutique do grupo, e Hot Beach Suites, com 442 apartamentos, que está sendo inaugurado neste mês, é o apartamento de férias, o primeiro no modelo multipropriedade do Grupo Ferrasa.

Serviço

Reserva de hospedagem e ingressos online no site hotbeach.com.br