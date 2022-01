Hot Beach para diversão e relaxamento

Viagem em família também é conjugação de interesses. O destino tem de ser legal para as crianças, que geralmente têm muita energia para gastar, mas os pais precisam curtir e, muitas vezes, querem descansar, ainda mais no início do ano. O Hot Beach Parque & Resorts, que fica em Olímpia (SP), é esse lugar. São quatro resorts e um parque aquático com atrações para toda a família, da criança pequena aos avós.

Tem piscina com ondas e vasta faixa de areia, recriando uma típica praia do litoral brasileiro com a vantagem da segurança de um ambiente controlado e com guarda-vidas em todas as piscinas. E com o detalhe: com água naturalmente aquecida. Quem viaja com filhos pequenos vai orbitar em torno da área Kids. Lá estão várias atrações que eles curtem muito, como escorregadores infantis, arcos de onde jorram jatos de água, ilha de água quente, pequeno rio lento, fontes de água que brotam do chão e piscinas rasas, balanços molhados e mini escorregadores.

Os “tios” e “tias” comandam uma série de atividade que, com certeza, vão envolvê-los. Ao lado da área kids fica a piscina com baldes gigantes suspensos que, quando cheios, derramam água em quem está embaixo. É uma atração que agrada a família inteira. Afinal, todos querem experimentar a “superchuva” que o balde proporciona. As crianças maiores rapidamente fazem a amigos. Muito comum, em poucas horas, elas já estarem totalmente enturmadas e com programação para o dia todo.

É possível aos pais supervisionar a brincadeira dos filhos maiores enquanto tomam sol acomodados na esteira da praia e se refrescando com uma água de coco. Se a família quer agito, é se aproximar das piscinas para participar das inúmeras atividades e brincadeiras comandadas pela recreação. Difícil ficar parado com o Leandro Mantega ou outro integrante da equipe ao microfone chamando para agitar na água.

Os adolescentes e adultos que querem adrenalina vão amar os tobogãs – são quatro diferentes descidas – e o Hot Beach Pipe, que se assemelha a uma pista de skate em U na qual se desce acomodado em boia dupla. Já o Ebaaa River, o rio lento do parque aquático Hot Beach, faz a alegria de quem quer calmaria e agito. Afinal, é lugar para descansar deslizando ao sabor da correnteza.

Para quem quer relaxar, são três opções: ofurô e sauna que são atrações do parque aquático Hot Beach e massagens na tenda do spa. Se, ao contrário, a ideia é fazer atividade física, o lugar é a Arena Hot Beach, espaço para beach sports. E ainda tem, é claro, espaço instagramável para a foto que vai causar inveja, lojinhas e vários pontos de alimentação e bebidas para aproveitar as férias.

Para quem quer tudo isso com mais privacidade, a sugestão é locar uma cabana vip para passar o dia. Está num grupo maior, a boa é um bangalô da Ibiza Beach. É escolher o resort para hospedagem e colocar o pé na estrada. Olímpia é acessada por estradas seguras e duplicadas. Hóspedes dos resorts do grupo não pagam entrada do parque aquático Hot Beach, que também é aberto a day use mediante compra de ingresso.

Serviço

Reserva de hospedagem e ingressos online no site hotbeach.com.br