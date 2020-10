Hot Beach Olímpia reabre e premia 1.º visitante

O sol brilhou forte desde cedo em Olímpia e a temperatura já bateu os 39 graus, condições perfeitas para a reabertura do parque aquático Hot Beach. Em clima de festa, o Hot Beach recepcionou seus primeiros visitantes com a Galera do Guarany, personagens que integram a recreação infantil. E teve surpresa: premiação para a visitante número 1. A sortuda foi a assistente social Maria Aparecida da Silva, de Santo André, que ganhou o passaporte Hot Beach Free. Com o passaporte, ela pode visitar o Hot Beach de graça por um ano. Em férias, ela está em Olímpia desde domingo e aguardava ansiosa a reabertura dos parques aquáticos. “Sempre venho para Olímpia. Desta vez, estou com meu irmão e meu sobrinho. No Hot Beach é a primeira vez e não imaginava que ganharia presente”, disse ela.

Em cumprimento à determinação governamental, o Hot Beach está operando, neste primeiro momento, com 40% da sua capacidade – a lotação é de 8 mil pessoas. Para isso, os ingressos estão sendo vendidos com antecedência pelo site do Hot Beach e em agências. Os três resorts do complexo turístico – Thermas Park Resort & Spa, Celebration Resort Olímpia e Hot Beach Resort vão retomar a operação amanhã (02/10). Como prevê o Protocolo de Higiene Sanitária do Hot Beach e o Governo de SP, nas áreas secas do parque aquático Hot Beach é obrigatório o uso de máscara por todos os visitantes, além dos colaboradores e fornecedores.

O protocolo, que foi atestado pelo Ministério do Turismo com o selo Turismo Responsável, inclui a higienização redobrada dos mobiliários e brinquedos, disponibilização de álcool em gel 70% e procedimentos próprios para evitar aglomeração. As piscinas do parque aquático Hot Beach, assim como dos resorts, são abastecidas com água quente clorada, conforme protocolo internacional, que é considerado um importante aliado no combate à transmissão do novo coronavírus.

Além disso, o Hot Beach aproveitou a quarentena para implantar um conjunto de soluções em tecnologia que facilita a vida dos visitantes do parque aquático e dos hóspedes dos resorts e ajuda a evitar aglomerações. Entre elas estão o check-in com reconhecimento facial nos resorts, o que dispensa pegar fila para falar com a recepção. No parque aquático Hot Beach, a novidade é um aplicativo com menu eletrônico dos restaurantes. A pessoa faz o seu pedido com toda a comodidade. Quando o que pediu estiver pronto, é avisado para retirar a comida ou bebida. Ou seja, evita filas.

O parque aquático Hot Beach oferece diversão aquática, em águas quentes, para toda a família nas modalidades suaves, moderadas e radicais e com ampla área para as crianças pequenas. É parque aquático mas também é praia porque tem ampla faixa de areia e piscina com ondas. E é um complexo turístico porque, além do parque aquático, tem três resorts com perfis diferentes.

O Complexo Turístico Hot Beach Olímpia é formado pelo parque aquático Hot Beach, o 9.º mais visitado da América Latina, com diversão para toda a família e praia em pleno Interior de São Paulo, e três resorts: o Termas Park Resort & Spa, que é um resort-boutique bem intimista; o Celebration Resort Olímpia, completo em lazer para a família; e o Hot Beach Resort, que é o pé na areia de Olímpia porque fica ao lado do parque aquático e os hóspedes podem ir e vir quando quiserem.

Serviço

O parque aquático Hot Beach Olímpia está funcionando de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, incluindo feriados.

Sobre a empresa

O Complexo Turístico Hot Beach pertence ao Grupo Ferrasa, da sociedade Ferrato e Sant’Anna, fundada em 1981. O Grupo Ferrasa atua nas áreas de construção civil, hotelaria, empreendimentos imobiliários e vacation ownership e tem a hospitalidade em seu DNA.