Hot Beach ganha nova atração, arena para beach sports

Novidade no Hot Beach Parque & Resorts! O parque aquático Hot Beach Olímpia ganha uma nova atração. É uma moderna e tecnológica quadra para a prática de beach sports, como futebol de areia, vôlei de areia, futevôlei, tênis de areia e treinamento funcional. A Arena Hot Beach, com dimensões oficiais – um retângulo de 16 metros de comprimento por 8 metros de largura – fica ao lado das atrações radicais. Possui a tecnologia inovadora da SuperQuadra Jundu, que eleva o conforto e maximiza a performance dos atletas em jogos e treinos. Isso porque o piso de areia tem sistema para reduzir o aquecimento em dias de sol muito forte e escoar a água em dias de chuva.

É um incentivo do parque aquático Hot Beach Olímpia à prática esportiva, ao bem-estar e à qualidade de vida. “Já vínhamos pensando nesta atração há bastante tempo. E aproveitamos que estamos em ano de Olimpíada, já em contagem regressiva para o início da competição, para fazer a inauguração. Assim, o parque aquático Hot Beach já entra em clima de Olimpíada”, comenta Marcos Bittencourt, gerente-geral Comercial MICE. A novidade é que a Arena Hot Beach pode ser utilizada pelos visitantes do parque aquático mediante reserva e também por interessados em geral que poderão locar o espaço para treinos de atletas amadores, campeonatos profissionais e eventos de caráter sócio-esportivo, inclusive em horários alternativos ao funcionamento ao público.

Bittencourt explica que a linha de piso de areia empregada na Arena Hot Beach facilita os jogos e é indicada para atletas amadores e profissionais de todos os níveis. “É uma arena que oferece muito conforto para quem está jogando, sem prejuízo da performance. Aliás, contribui para elevar a performance. Isso tudo graças a algumas características muito importantes: o piso é fofo, mas não compacta à medida que o jogo se desenrola; ao pisar, é confortável e termicamente agradável; não tem pedriscos, o que garante uniformidade e segurança aos atletas; tem baixo teor de argila, o que possibilita a drenagem fácil; é de cor superclara, o que suja menos a pele e as roupas dos atletas e não tem finos, partícula que gera poeira e atrapalha a visão durante o jogo”, enumera.

Quadra inaugurada com atletas profissionais

No último dia 4, a direção do Hot Beach Parque & Resorts recebeu a secretária de Turismo de Olímpia, Priscila Foresti, para uma visita técnica à Arena Hot Beach. Na ocasião, ela conheceu a nova atração e suas características e acompanhou uma exibição da atleta de futevôlei Josy Souza. Tricampeã mundial e tetracampeã brasileira de futevôlei, Josy foi convidada pelo parque aquático Hot Beach para inaugurar a quadra de beach sports. Pequena e com traços delicados, Josy torna-se um gigante na quadra. Na clínica de futevôlei que ministrou aos visitantes do parque aquático interessados no final de semana, ela mostrou o porquê é tricampeã mundial: domina com maestria até bolas que parecem perdidas, arrancando admiração de todos. “É importante quadra como esta para a popularização do futvôlei e outros beach sports e o surgimento de grandes jogadores”, disse ela que mora em Belo Horizonte e visitou Olímpia pela primeira vez.

Em uma das clínicas de futevôlei do final de semana, Josy teve alunos também profissionais de outros esportes. As jogadoras de vôlei Tifanny Abreu e Mayhara Francini, ambas do Sesi Vôlei Bauru, e o jogador de futebol Victor Emmanoel Metz, também convidados para experimentar a Arena Hot Beach. Tifanny, conhecida por seu potente ataque no vôlei, estranhou um pouco os movimentos do futevôlei, mas logo já estava dominando a bola com a orientação de Josy. A aula terminou com uma partida envolvendo todos os atletas, convidados e Josy em quadra. Mayhara, além da clínica de futevôlei, também jogou beach tênis, outro esporte com estrutura na Arena Hot Beach. Mais tarde, claro, que Tifanny e Mayhara demonstram o quanto também jogam vôlei de praia.

Aniversário do Hot Beach

A entrega da Arena Hot Beach abre as comemorações de aniversário do parque aquático Hot Beach Olímpia, que completará quatro anos no dia 28 de junho. Moderno e 9.º mais visitado da América Latina, o parque aquático Hot Beach oferece atrações para toda a família em água quente e praia em pleno interior de São Paulo. Isso porque tem piscina com ondas, bar molhado, bar da praia e extensa faixa de areia com coqueiral. É só estender a canga ou escolher uma espreguiçadeira para se sentir no litoral. A adrenalina está garantida no Irado, a torre de toboáguas com quatro opções de descida, e o Poty Pipe, atração em formado de pista de skate em “U”, em que se desce deslizando em boia dupla, num movimento de pêndulo. Para quem quer tranquilidade, a dica é o Ebaaa River, uma atração suave que é relaxante, mas muito divertida e de grande fluxo de turistas. É subir em uma boia e deixar-se levar pela correnteza da água.

Para as crianças pequenas, há várias atrações para eles curtirem muito, como escorregadores infantis, arcos de onde jorram jatos de água, ilha de água quente, pequeno rio lento, fontes de água que brotam do chão e piscinas rasas e baldes suspensos que, quando cheios, derramam água em quem está embaixo. Ao lado fica o complexo infanto-juvenil, com brinquedos que envolvem toda a família, dos pequenos aos vovôs, adolescentes e adultos.

O Hot Beach Parque & Resorts está seguindo todas as normas de higiene sanitária, o que inclui uso obrigatório de máscara exceto nas piscinas. O protocolo, que foi atestado pelo Ministério do Turismo com o selo Turismo Responsável, inclui a higienização redobrada dos mobiliários e brinquedos, disponibilização de álcool em gel 70% e procedimentos próprios para evitar aglomeração. As piscinas do parque aquático Hot Beach, assim como dos resorts, são abastecidas com água quente natural clorada, conforme protocolo internacional, que é considerado um importante aliado no combate à transmissão do novo coronavírus. Os ingressos são vendidos somente de forma on-line para evitar aglomeração.

