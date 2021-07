Novo hospital comemora sucesso com 1o bebê prematuro

O Hospital Samaritano Santa Bárbara d´Oeste – credenciado PHS Samaritano Saúde – quer ser referência no atendimento aos bebês prematuros. A UTI Neonatal já está em funcionamento. Equipada e com equipe altamente qualificada, o primeiro bebê a ser internado na UTI Neonatal se recuperou e teve alta após 16 dias de internação. Outros dois recém-nascidos também estiveram internados. Outros dois recém-nascidos também estiveram internados e tiveram alta.

O primeiro bebê da UTI Neonatal foi Anthony Gabriel do Carmo Anadeto. Ele nasceu no dia 29 de junho com 2.520 kg e medindo 44 centímetros. Após 16 dias, ele foi para casa. “Estava com 33 semanas de gestação e tive uma complicação. Fui prontamente atendida no Hospital e durante toda a nossa permanência me senti muito confortável e segura. Tivemos toda a atenção voltada para nós dois”, contou Luciana Elida do Carmo, mãe do Anthony.

“O atendimento é impecável e começa já na recepção. Todas as demais equipes como a da copa, hotelaria, limpeza, de enfermagem e médica são excelentes. Os funcionários são bem treinados e esse conceito de hotelaria é outro diferencial”, acrescentou.

O bebê Luigi Serra Domingos nasceu no dia 10 de julho pesando 1.885 kg e medindo 44 centímetros. Sua mãe, Maria Elisiane Serra, estava com 33 semanas de gestação quando entrou em trabalho de parto. Luigi está na UTI Neonatal. “Foi um susto, mas, ao perceber todo o amparo e assistência que estamos tendo, estou mais segura. O atendimento é humanizado e estou passando por uma experiência enorme. Só tenho a agradecer a toda essa equipe que cuidou do meu bebê com tanto carinho”, falou. Ele teve alta no dia 23 de julho.

A UTI Neonatal possui cinco leitos. Foram adotadas práticas de segurança que possibilitam resultados positivos na assistência aos bebês como: ausência de casos de infecção relacionado a Covid-19 no setor e fortalecimento dos processos de humanização.

“Nosso diferencial é a humanização. A mãe fica com o bebê e participa dos cuidados. Adotamos a posição canguru que é manter o recém-nascido na posição vertical apenas de fraldas em o contato pele a pele com a mãe. Tudo amparado e acompanhado por equipe treinada”, disse a chefe da UTI Neonatal, Dra. Mariana Polo. Além disso, na UTI Neonatal os recém-nascidos têm contato com os polvos feitos de crochê cujos tentáculos em espiral remetem ao cordão umbilical, sugerindo acalmar os bebês e evitar que puxem os fios de monitores e tubos de alimentação.

De acordo ela, os bebês fazem exames comuns além dos especializados como o teste do pezinho ampliado, teste genético como também ecocardiografia, ultrassom transfontanela e eletroencefalograma. “Tudo para rastrear possíveis doenças e garantir a melhor assistência aos prematuros”, disse Dra. Mariana. O atendimento na UTI Neonatal inclui também o apoio de outras especialidades médicas, fonoaudióloga e o incentivo ao aleitamento materno.

AMBULATÓRIO

Segundo a média responsável pela UTI Neonatal, em breve, o Hospital contará com um Ambulatório de segmento do prematuro. Essa assistência vai acompanhar durante um período todos os prematuros que tiverem passado pela UTI Neonatal. “É um diferencial e na região, não há esse tipo de atendimento”, garantiu.

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

O Hospital Samaritano Santa Bárbara d´Oeste tem um Centro de Atenção à Saúde da Mulher com atendimento ambulatorial com ginecologista, obstetra e mastologista. Além de acolhimento e atendimento às gestantes com programas de seguimento pós-parto.

As pacientes não precisam mais se deslocar para vários locais para ter atendimento. Dentro do Hospital é possível fazer as consultas de rotina ginecológica, de pré-natal, além de todo o acompanhamento da puérpera e do recém-nascido. Há ainda a realização de exames laboratoriais e de imagens como ultrassom, cardiotocografia e monitorização fetal além de acompanhamento e diagnóstico em relação às doenças da mama. No mesmo local de acolhimento e atendimento às mulheres, a gestante pode realizar o seu parto e tem toda a segurança de contar com a retaguarda da UTI Neonatal e Adulto.

SOBRE

O PHS Samaritano Saúde oferece planos de saúde individual e empresarial com cobertura a diversas especialidades e procedimentos médicos além de Medicina Preventiva e Telemedicina. Por meio de parceiros, dispõem de consultórios, clínicas e hospitais credenciados na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Além de atendimento de urgência e emergência em território nacional através da Abramge (Associação Brasileira de Medicina de Grupo). São mais de 2.300 médicos credenciados.

Na RMC, o PHS Samaritano Saúde tem uma ampla rede hospitalar credenciada que preza pela humanização e bem-estar do beneficiário, além de investir constantemente em inovação tecnológica. Atualmente, a rede hospitalar credenciada é composta pelo Hospital Samaritano Campinas – Unidade I e II, Hospital Samaritano Hortolândia, Hospital Samaritano Paulínia, Hospital Samaritano Santa Bárbara d´Oeste e Hospital Santa Ignês, em Indaiatuba. Juntos, os hospitais oferecem mais de 150 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a maior quantidade no interior do Estado de São Paulo.