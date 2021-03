Hospital Seara pede ajuda com mantimentos

O Hospital Seara de Americana, que atende pacientes com problemas psiquiátricos, está precisando de ajuda com alguns mantimentos para manter as portas abertas e reduzir o custo de alimentação de funcionários e hóspedes.

A demanda maior é por Arroz, Feijão, Óleo de Soja, Açúcar, Po de café, Leite, Farinha de Milho, Farinha de Mandioca, Margarina, Fubá, Carne Moída, Coxa com Sobrecoxa, linguiça calabresa, linguiça toscana, Carne suína, salsicha e ovos.

A conta para doação banco do Brasil agência 0319-0 conta corrente 4000-2 CNPJ 43.266.220/0001-74

Ou mesmo doação entrega direto no hospital praça Allan Kardec, 100 Jardim Brasil Americana.