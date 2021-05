Hospital Santa Bárbara. Prefeitura vai investir R$ 19 milhões/ano

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, enviou à Câmara Municipal projeto de lei que amplia o repasse de recursos à Santa Casa de Misericórdia, mantenedora do Hospital Santa Bárbara. Pela proposta, a Prefeitura passa a investir mensalmente R$ 1.596.000, valor que ultrapassa os R$ 19,1 milhões por ano. Os recursos serão utilizados no combate à pandemia e na manutenção da unidade hospitalar.

Além de todos os repasses previstos no projeto de lei que será apreciado pelos vereadores, a Santa Casa/Hospital Santa Bárbara receberá até R$ 6,6 milhões mensais, podendo chegar a R$ 79,8 milhões ao ano – entre recursos da Prefeitura e dos governos Estadual e Federal.

Durante sua participação no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, o prefeito explicou que o projeto vai ao encontro da transformação realizada desde 2013 na rede municipal de Saúde. “Nos últimos anos, com muito trabalho e responsabilidade, proporcionamos a reorganização da nossa rede, com novas UBSs, implantadas, ampliadas e reformadas, a reestruturação dos nossos PSs e a implantação de novos espaços, como o Centro de Especialidades e o Centro de Exames e Diagnósticos. E temos também o Hospital Santa Bárbara, que está na história de tantos barbarenses que ali nasceram ou que foram atendidos. Com a aprovação deste projeto por parte dos vereadores teremos um aumento de 6 vezes do valor que era investido no início de 2013. É algo sem precedentes na história de Santa Bárbara d’Oeste e é algo que não é visto em nenhum outro município”, disse Rafael Piovezan.

Estrutura da rede municipal de Saúde e o combate à Covid-19

O trabalho para a ampliação da estrutura da rede pública de saúde é constante em Santa Bárbara d’Oeste. Desde o início da pandemia da Covid-19, o Município foi o que mais abriu leitos na região para o atendimento de pacientes e foi um dos poucos no Estado de São Paulo a manter o seu Hospital de Campanha em pleno funcionamento – o que possibilitou que o cidadão barbarense fosse assistido em um dos momentos mais difíceis da pandemia.

Com as novas instalações, a rede pública de Saúde do Município passou a contar com a seguinte estrutura:

• 26 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Santa Bárbara;

• 20 leitos com respiradores e 30 leitos clínicos (sem respiradores) no Hospital de Campanha;

• 12 leitos com respiradores, 13 leitos clínicos (sem respiradores), além de 7 cadeiras médicas no PS “Dr. Edison Mano”;

• Além destes leitos para o enfrentamento da Covid-19, também foi ampliado de 8 para 15 o número de leitos de UTI Convencional no Hospital Santa Bárbara.