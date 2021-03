Hospital Samaritano inicia atendimento em Santa Bárbara

Nesta quarta-feira (31/03), às 7 horas, entra em funcionamento o Hospital Samaritano em Santa Bárbara d´Oeste. Localizado na Rua Limeira, nº 450, a unidade hospitalar conta com Pronto-Socorro 24h, Ambulatório de Especialidades, exames de imagens e laboratoriais além de diversos outros serviços e toda a infraestrutura hospitalar. Os atendimentos oferecidos pelo Hospital Samaritano Americana foram transferidos para a nova unidade hospitalar.

“Abrimos oferecendo uma estrutura impecável, com uma enorme inovação tecnológica e logística de fluxo aliado a um corpo clínico com grande experiência e qualificação técnica”, destacou Dr. Maurício Ferreira, diretor do Hospital Samaritano em Santa Bárbara d´Oeste.

Diversas especialidades médicas serão oferecidas e o Hospital vai contar com Pronto-Socorro (clinico 24 horas e pediatria, das 7 às 22h), Internação, Centro Cirúrgico, Maternidade, UTI Adulto e Neonatal e um completo setor de diagnóstico, com exames de imagem e laboratoriais, além de Hemodinâmica (angioplastia e cateterismo). O novo hospital atende aos beneficiários do Plano Hospital Samaritano (PHS Samaritano Saúde).

O PROJETO

O projeto do Hospital Samaritano Santa Bárbara d´Oeste é diferenciado. Ele preza pela humanização a começar pela hotelaria hospitalar. Os quartos são “chalés” e todos eles dão acesso às áreas verdes e de convivência. O terreno tem uma área de 18 mil metros quadrados e nessa primeira etapa, estão sendo entregues 5.400 metros quadrados de construção que englobam 25 leitos de internação, 11 leitos de UTI, 5 leitos de UTI Neonatal além de cinco salas cirúrgicas.

AMERICANA

Com a abertura do Hospital em Santa Bárbara d´Oeste, os serviços hospitalares do Hospital Samaritano Americana serão transferidos para a nova unidade. Em Americana, o local será reformado para receber o Centro Clínico e o Espaço Saúde (Medicina Preventiva) instalados, atualmente, no Smart Mall. Esses serviços serão oferecidos num espaço mais amplo que abrigará também o Espaço Girassol, clínica destinada às crianças com autismo e demais transtornos. No mesmo local, permanecerá a Coleta de Exames, Mamografia e Endoscopia. A unidade em Santa Bárbara d´Oeste fica a sete minutos de distância da unidade de Americana.