Hospital Municipal Nova Odessa recebe AVCB

A Prefeitura de Nova Odessa recebeu nesta terça-feira (16) o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’ e do Ambulatório de Especialidades Médicas. Os dois prédios estão localizados no denominado ‘Complexo da Saúde’ da cidade, no bairro Bosque dos Cedros. É a primeira vez em 32 anos que o hospital tem as condições de segurança contra incêndio atestadas pelo órgão.



O documento emitido pelo Corpo de Bombeiros atesta que as edificações reúnem todas as condições de segurança contra incêndio e pânico, conforme estabelecido pela legislação. Juntos, o Hospital Municipal e o Ambulatório de Especialidades têm área total de 5.148,50 metros quadrados. O HM é todo térreo, enquanto o ambulatório possui três pavimentos.



De acordo com o diretor de Obras da Prefeitura, Erik Ortolano, o processo de regularização das unidades de saúde demorou quase três anos. O primeiro passo foi a elaboração do projeto técnico, que previa a adequação de todo sistema, como hidrantes, mangueiras de incêndio, iluminação de emergência, extintores e placas de sinalização. O projeto foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros e as melhorias executadas. Em seguida, o órgão vistoriou os dois prédios e concluiu que a estrutura é segura para funcionários e usuários.



Todo processo de adequação exigiu investimento de R$ 124.436,03 dos cofres do município. Conforme prevê a legislação, o AVCB número 493366 será afixado nas entradas das duas unidades, em local visível à população. O certificado, emitido em conformidade com a portaria número CCB – 026/800/20, vence no dia 19 de novembro de 2023.



O secretário de Saúde do município, Vanderlei Cocato, avaliou a importância da certificação. “É uma grande conquista para nosso sistema de saúde. Uma importante regularização que beneficia os servidores e população. Enquanto secretário, me sinto honrado em poder, junto com nossa equipe da Administração Municipal e do prefeito Bill, ter trabalhado e alcançado esta importante conquista”, comentou Cocato.