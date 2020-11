Hospital Municipal de Nova Odessa retoma cirurgias eletivas

O Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’ voltou a fazer cirurgias eletivas. A retomada ocorre depois de oito meses de suspensão dos procedimentos como medida preventiva ao novo coronavírus e foi autorizada esta semana por meio de decreto municipal assinado pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza. As aulas de estágio de enfermeiros e técnicos de enfermagem também foram restabelecidas.



As cirurgias agendadas nas especialidades de dermatologia, urologia e ginecologia estavam suspensas desde o dia 23 de março, quando entrou em vigor o decreto 4.175/2020, que declarou situação de emergência no município e fixou uma série de medidas para conter a disseminação da doença. A redução do fluxo de pessoas nas dependências da unidade hospitalar foi uma delas. No entanto, os procedimentos ortopédicos, tratados sempre como casos de urgência, continuaram sendo realizados.



De acordo com a Secretaria de Saúde, inicialmente serão priorizados os procedimentos com maior probabilidade de complicação ou piora na evolução, obedecendo os protocolos de segurança estabelecidos pelas vigilâncias Sanitária e Epidemiológica. Balanço divulgado pela pasta nesta quarta-feira (18) aponta que, nos primeiros dias de retomada, foram realizadas 22 cirurgias – 18 dermatológicas, duas urológicas e duas ginecológicas.



A retomada foi autorizada pelo prefeito após avaliação da Diretoria de Vigilância em Saúde, órgão vinculado à Secretaria de Saúde, que analisou a situação sanitária no município após 28 dias de vigência da fase verde do ‘Plano São Paulo’ na região de Campinas.