Hospital de Sumaré terá mais 10 leitos

A partir desta quarta-feira, 17 de março, o HES (Hospital Estadual de Sumaré) começa a viabilizar a ativação de 10 novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. A ampliação das vagas atende às solicitações do deputado estadual Dirceu Dalben ao Governo do Estado, visando auxiliar na redução do número de pessoas aguardando por vagas na CROSS (Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde).

“Vivemos uma situação alarmente, com inúmeras pessoas aguardando por vaga em UTI. A ampliação do número de leitos no HES fortalece a nossa esperança de mais vidas salvas. Agradeço primeiramente a Deus e a todos que estiveram conosco nessa luta em prol da população de Sumaré e região”, enfatizou o deputado Dalben.

Dalben também articula, trabalhando junto a prefeitos e secretários municipais de Saúde da região, a possibilidade de habilitação de novos leitos de UTI em hospitais particulares, santas casas e hospitais públicos, visando dar uma retaguarda no atendimento à população.

“Com muito trabalho, fé e dedicação, estamos lutando para fortalecer o sistema de saúde da região. Além dos novos leitos UTI no HES, Sumaré também está preparando 40 novos leitos no prédio do antigo Hospital Madre Theodora, todos disponibilizados pelo Município, para pessoas acometidas por esta doença. É um esforço conjunto, tanto do nosso mandato, quanto do prefeito Luiz Dalben, vereadores, secretários municipais, colaboradores da Saúde e demais áreas. Todos lutando com o mesmo objetivo: salvar vidas!”, destacou o parlamentar.