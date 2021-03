Hospital de campanha de Santa Bárbara também lotado

Além dos leitos no Hospital Santa Bárbara estarem lotados, o Hospital de Campanha para tratamento do coronavírus do município também está com 100% de ocupação.

Santa Bárbara foi a única da região a manter o Hospital de Campanha, localizado no prédio da – agora – antiga Unimep. No local, são 13 leitos semi-intensivos, além de outros 37 leitos clínicos, sem respiradores.

Já no Hospital Santa Bárbara, são 23 leitos públicos de UTI Covid-19.

A cidade não registrou óbitos nesta quarta-feira e soma 306 mortes da doença.