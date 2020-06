Horta da Lelê lança loja virtual

Com a crise que segue a pandemia do coronovírus, a empresa Horta da Lelê inaugurou sua loja virtual

A Horta da Lelê virtual pode ser acessada no site. O projeto, do escritor, professor e paisagista Fagner Aurélio Zanetti, que trabalha a sustentabilidade e incentiva a alimentação saudável e o hábito da leitura, chegou ao número de 5 mil pessoas atendidas ao longo dos últimos anos. O projeto também existe por meio do livro infantil que dá nome à oficina. As oficinas de jardinagem infantil têm duração de 30 minutos.

Segundo Zanetti, a oficina tem como objetivo despertar o interesse das crianças pela preservação do meio ambiente e sustentabilidade, além de oferecer uma atividade divertida e educativa longe das telas dos celulares e tablets. “A oficina de jardinagem infantil visa abordar junto às crianças conceitos sobre a importância do meio ambiente, sustentabilidade e alimentação saudável, além de aproximá-las da terra e tirá-las da frente do celular e tablete”, explicou.