Horóscopo Mensal de Março

Bem no finalzinho de Fevereiro, o Sol entrou em Peixes e então demos início ao término de um ciclo. Parece confuso, não é? Mas isso acontece porque na Astrologia, quando o Sol entrar novamente em Áries, começaremos – finalmente – um novo ano. Assim, podemos esperar por uma fase regida por Vênus que trará uma energia muito mais leve e acolhedora para 2021.

Reconhecendo essa mudança, conversamos com Brendan Orin, o astrólogo do Astrocentro, para que ele nos conte um pouco sobre o que esperar do mês de Março. Desta forma, poderemos lidar com a energia de encerramento e recomeço que iremos passar durante este mês. Confira:

Áries

O início do mês não vai começar tão animado quanto você gostaria, viu ariano?

Como o Sol está em Peixes neste primeiro momento, é possível que você se sinta um pouco para baixo por conta do Inferno Astral. Porém o certo é você não se abalar com isso, pois Março promete trazer muita positividade para a sua vida.

Já no dia 04, Marte entra em Gêmeos e essa movimentação é leve, traz muita rapidez no seu raciocínio e ainda coloca em seu caminho muitas novidades para a sua vida, principalmente a social. Como este é o seu planeta regente, possui uma forte energia sobre você, e estar posicionado em um signo que possui afinidade com o seu, ajuda ainda mais no seu desenvolvimento ao longo desse período.

Aproveite essa fase para ir atrás da conclusão de alguns dos seus objetivos que você iniciou lá no ano passado. Os astros indicam que esse é o melhor momento para concluí-los.

É importante ter um pouco de cuidado com Marte em Gêmeos, em relação a ansiedade. Isso porque é um posicionamento bastante agitado e que pode fazer com que sua mente esteja a mil pensando em milhões de realizações que você quer cumprir durante a sua vida. Só que é importante que você se lembre: um passo de cada vez.

No dia 15, o planeta da comunicação, Mercúrio, entra em Peixes e começa então uma fase mais tranquila na sua socialização. Isso porque a forma de se comunicar nesse período está muito ligada ao lado mais afetivo e amoroso do ser humano. Assim, existe uma preocupação maior com a forma como falamos e como os outros nos entendem.

Isso será ótimo para você, ariano, que costuma ser bastante impulsivo e tem mania de falar antes de pensar!

Esse é um posicionamento que poderá te deixar bem nostálgico, com saudade da infância e da forma como você lidava com o amor e carinho no passado.

O Sol entra em Áries no dia 20/03 e vivemos nesse dia então o Ano Novo Astrológico. Começamos a regência de Vênus durante 2021 e para você, nativo de Áries, termina o seu Inferno Astral.

A melhor dica que posso dar para você é: aproveite!

O Sol em seu signo significa muita disposição, vitalidade, força de vontade e uma energia que te deixa capaz de resolver tudo o que você quiser! É um mês no qual sua autoestima estará bem forte junto com o seu carisma. E para melhorar, esse posicionamento ainda pode resultar em uma grande evolução na sua área profissional.

Touro

Março já começa com o Sol em Peixes, deixando todos os nativos de Touro em uma fase bem sentimental. Só que essa não será a sua realidade até o fim do mês, por isso é preciso prestar atenção em seus comportamentos para que consiga realizar todos os seus sonhos e objetivos traçados para este período.

Já no dia 04, Marte entra em Gêmeos e esse posicionamento traz um grande alívio para a vida do taurino. Isso porque quando o planeta da ação está posicionado em Touro, a ansiedade se torna uma realidade. Tudo porque você tem uma grande vontade de realizar as coisas rapidamente e com êxito, te tornando um pouco perfeccionista e bastante estressado.

Assim, quando Marte estiver em Gêmeos, é importante curtir esse momento. Até porque a energia é mais leve e mais brincalhona. Chegou o momento de agir bastante na razão e saber quais são seus planos em mente para conquistar todos os seus sonhos.

É possível que nesse período, os nativos de Touro sintam vontades absurdas de aprender, explorar coisas novas e até se tornar um pouquinho fofoqueiro.

No dia 15 as coisas podem mudar um pouco, pois Mercúrio entra em Peixes e torna toda a nossa comunicação mais afetiva e carinhosa. É uma fase ótima para que as pessoas resolvam os seus problemas em conversas educadas e sinceras. Porém é uma fase que deixa a gente bem nostálgico, morrendo de saudade do passado e por conta disso é preciso ter o pé no chão e deixar o passado lá atrás, viu?

O Sol entra em Áries no dia 20 e neste dia começa então o Ano Novo Astrológico!

Uma fase com uma nova regência, uma nova energia e que é boa para dar um impulso em nossas realizações. Só que para você, taurino, essa energia não será tão forte assim. Isso porque esse novo posicionamento significa o início do seu Inferno Astral, o que pode te deixar um pouquinho amuado nos últimos dias de Março. Mas o importante é você lutar contra essa energia, e lembrar que essa fase está acontecendo para você conseguir correr atrás das suas realizações. Agora é o melhor momento para concluir o passado e planejar o futuro.

Aproveite que como Vênus – que é seu planeta regente – vai reger o ano de 2021, você conseguirá se sentir conectado com o mundo o tempo inteiro, pronto para as novidades e mudanças que estão por vir. Apenas tenha cuidado com o amor, pois você caminhará no mundo de fadas nesse período, e poderá se apaixonar muito facilmente.

Gêmeos

Uma montanha-russa de energias surgirá em sua vida, geminiano!

Tudo começará no dia 04, quando Marte – o planeta da ação – entrará em seu signo. Esse posicionamento trará muita vitalidade e força de vontade para você realizar os seus sonhos e objetivos. Sabe todos aqueles planos que você tinha em mente para esse ano? Chegou o melhor momento para colocá-los em prática. Aproveite!

Apenas lembre-se de tomar cuidado com o estresse que esse posicionamento de Marte em Gêmeos pode trazer para a sua vida. Isso porque o Sol está em Peixes, e como essa movimentação é um pouco “devagar” para um geminiano, a sua sede de conquistar tudo aquilo que quer pode te dar muita ansiedade e frustração nesse período. É importante que você saiba que as coisas são feitas tudo no seu tempo!

Só que ainda assim é muito necessário que você aproveite bem o início do mês, viu?

Tudo porque os astros indicam que no dia 15, o seu planeta regente – Mercúrio – entrará em Peixes, o que formará um ângulo não muito favorável para você, nativo em Gêmeos. O planeta da comunicação se posicionará neste signo de Água e trará muita afetividade e sensibilidade para a nossa vida. Isso seria ótimo se você não ficasse um pouco confuso com toda essa energia emotiva. O que poderá resultar em uma fala mais afiada de sua parte, por isso é necessária muita atenção na forma como você falará com as pessoas para não magoar, ok?

Quando o Sol entrar em Áries no dia 20, você sentirá mais leveza e energização para voltar a correr atrás dos seus planos neste mês. Ainda mais porque neste dia iremos iniciar o Ano Novo Astrológico. Assim, todos poderemos contar com uma nova regência, que será de Vênus, o planeta do amor. Tornando o ano de 2021 um período mais acolhedor, divertido e de esperança – tudo o que estávamos precisando!

Já a sua área amorosa, geminiano, será bastante afetada no dia 21 quando Vênus entrar em Áries. Essa movimentação trará uma maior vontade de amar e ser amado. É por isso que declarações e relacionamentos não irão faltar, principalmente no final de Março. Porém é muito importante que você tenha cuidado, pois essa necessidade de amor te deixará um pouco ciumento nesse período.

Câncer

Março promete ser um mês bem leve para os nativos de Câncer, pelo menos a maior parte dele. Isso porque o Sol está em Peixes, um signo de Água como você, assim existe muita compatibilidade na energia, o que será ótimo! Começa então uma fase mais tranquila e repleta de positividade para você ir atrás de suas conquistas.

Para continuar a previsão, precisamos falar sobre a entrada de Marte em Gêmeos. Esse posicionamento acontece dia 04 e traz para o mundo uma forma de resolver os problemas de maneira mais técnica e analítica. Como este é o planeta da ação, quando posicionado no signo da comunicação, tende a trazer as resoluções das coisas através da inteligência, do campo mental. Assim, apesar de Gêmeos, ajudar para que a burocracia nesse período seja quase nula, as coisas ainda terão de ser bem pensadas antes de decididas.

A pessoa que possui o Sol em Câncer, pode ter muita dificuldade para lidar com esse período. Apesar de Marte em Gêmeos possuir alguns pontos positivos, você está acostumado a lidar com as coisas de maneira mais calma. Para o canceriano, as coisas precisam ser resolvidas com calma, tudo no seu tempo, e Marte em Gêmeos parece te obrigar a lidar com 1000 problemas ao mesmo tempo. Isso pode causar um pouco de estresse em você.

Ainda bem que o Sol em Peixes alivia as coisas para você, né?

Mas melhor que isso é a movimentação que acontece no dia 15 e vai te trazer muito mais leveza para lidar com o resto do mês. Mercúrio entra em Peixes nesse dia, e como este é o planeta da comunicação, ele será responsável por deixar as coisas mais agradáveis, afetivas e começa então um ótimo momento para se resolver com todos com quem você já teve alguma dificuldade. Porém é preciso cuidado para você não ir caçar no passado coisas que não agregam mais a sua vida. Esse posicionamento pode te deixar nostálgico e com uma saudade fora do normal de coisas e pessoas que já tiveram o final concluído em sua história.

O Ano Novo Astrológico acontece no dia 20 de Março, que é quando o Sol entra em Áries. Essa renovação de energia dá um gás para que todos possam iniciar uma fase bem positiva, ainda mais quando estaremos sendo regidos por Vênus a partir de agora, fazendo com que 2021 seja muito mais acolhedor, calmo e favorável – tudo o que 2020 não foi.

Só que ainda não será um dos melhores momentos para você no amor, viu canceriano? Vênus acompanha o Sol e entra em Áries no dia 21. Esse posicionamento faz uma quadratura com o seu signo, trazendo um momento tenso para sua vida afetiva. Assim, é possível que você passe por um mês bem esquentado. A paixão pode ser ardente? Sim. Mas brigas, ciúmes e desentendimentos também poderão ser constantes. Cuidado!

Leão

Ah, leonino… Faz tempo que não trazemos uma previsão extremamente positiva para você, não é mesmo? Mas finalmente chegou o seu momento!

Os humilhados serão exaltados e Março promete isso para você. Começando com a movimentação de Marte indo para Gêmeos no dia 04. Essa novidade trará para você muita vontade de conhecer coisas e pessoas novas. É um ótimo momento para explorar o conhecimento e todo o mundo que te cerca, viu?

Marte em Gêmeos é capaz de deixar todos mais curiosos, mais fofoqueiros e por isso será um ótimo momento para socialização. Até porque você, leonino, sentirá nessa fase as coisas mais aceleradas, com resoluções mais práticas e que exigirá bastante do seu campo mental.

Essa é uma fase positiva e que você deve aproveitar!

Quando chegar dia 15, Mercúrio entrará em Peixes e isso tornará a comunicação de todos muito mais leve, afetiva, tranquila. Começa uma fase mais generosa, na qual vamos nos importar muito com a forma que nos comunicamos com o mundo. Mas para você, nativo de Leão, a energia desse posicionamento poderá ser bastante nostálgica. Um momento no qual você sentirá saudade de participar de um grupo e irá querer entrar em contato com todos seus familiares e amigos que fizeram parte de momentos importantes de sua vida.

É uma ideia de encontro super gostosa, mas não dá para esquecer que estamos no meio de uma pandemia, viu?

No final de Março, no dia 20 para ser mais específico, o Sol entra em Áries. Como este é o seu planeta regente e esse signo faz uma angulação positiva com o seu, por ser do mesmo elemento – Fogo, tudo indica que você passará por ótimos momentos. Você sentirá muita força para ir atrás dos seus objetivos, irá sentir muita energia positiva te cercando, e é preciso aproveitar esse momento!

Vênus seguirá o Sol e entrará em Áries no dia 21, o que intensificará ainda mais essa energia tão gostosa que você irá estar vivendo. Então use esse período a seu favor, pois ele abrirá muitas portas e oportunidades para você!

Virgem

Março não será um dos melhores meses de 2021 para você não, viu virginiano? Começará uma fase na qual você deverá ter muita atenção nas suas atitudes para que não se afunde no grande poço que esse mês pode significar para você.

O Sol está em Peixes, o seu signo oposto complementar, apesar desse signo exigir grandes mudanças de você para que se torne uma pessoa melhor e evoluído, ele ainda é um signo que traz tudo aquilo que te incomoda. Então, mesmo sendo uma fase de grande crescimento pessoal, ainda é uma fase desconfortável.

Para melhorar ainda mais essa tensão, Marte entra em Gêmeos no dia 04. Esse posicionamento é bom pelo lado que vai trazer um desenvolvimento mental para todos. Isso tem tudo a ver com você, pois gosta de usar sua inteligência para a resolução das coisas. E como ambos os signos (Virgem e Gêmeos) são regidos pelo mesmo planeta – Mercúrio, vocês possuem suas semelhanças.

Porém Gêmeos é o signo da rapidez mental. Então é possível que em algum momento as coisas fiquem um pouco conturbadas. Você que costuma ser uma pessoa organizado, que faz as coisas de maneira metódica, pode se perder nessa confusão geminiana e acabar se estressando bastante nesse período.

O seu planeta regente, Mercúrio, vai entrar em Peixes no dia 15. Mais uma vez, o seu signo oposto complementar aparece em um planeta que possui uma extrema influência sobre você. Então assim, a comunicação ficará mais difícil nesse período, pois todos ficam meio sensibilizados, afetivos, e a sua língua estará afiada. Você não se sentirá bem nessa fase, pois Peixes desperta o seu lado mais inseguro, desconcentrado e com muitos questionamentos internos.

O lado bom é que Peixes ainda assim exigirá de você mudanças que irão agregar em sua vida!

Mercúrio em Peixes te deixará mais criativo e pronto para resolver problemas de forma que você nunca tinha cogitado antes. Assim, você conseguirá ver o mundo com outros olhos, o que será muito positivo para suas mudanças pessoais.

O Sol em Áries no dia 20 será uma luz no fim do túnel para você!

Esse posicionamento acabará com muitas das tensões que vêm acontecendo em sua vida. Para melhorar ainda mais, nesse mesmo dia acontece o Ano Novo Astrológico que traz Vênus, o regente de 2021. Assim, começa uma fase mais afetiva e acolhedora com todos.

Libra

Na Astrologia, o mês de Março significa a finalização de um ciclo. Para você, libriano, esse período será ótimo para conseguir conquistar e concluir todas as coisas que você planejou no passado. Então, aproveite porque a energia dos astros está positiva para isso.

Podemos começar a falar sobre o posicionamento de Marte em Gêmeos, que acontece no dia 04, e que exigirá grandes mudanças na forma de agir. Isso porque Marte é o planeta da ação, e entrando nesse signo tão mental, as coisas precisarão ser resolvidas de maneira mais rápida, mais ágil e muito bem pensada.

Claro que Gêmeos é um signo positivo para você, libriano. É por isso que durante esse período você sentirá que pode correr contra o tempo e fazer tudo aquilo que planejou fazer para esse mês e concluir esse ciclo regido pelo Sol com chave de ouro.

Porém essa é uma movimentação que deixa as pessoas muito agitadas e ansiosas. Isso pode trazer um estresse para o seu dia a dia que você não curte muito viver, o que pode dar uma desanimada em alguns momentos.

Então a dica para isso é não perder o foco!

Mercúrio, o planeta da comunicação, entrará em Peixes no dia 15. Na astrologia, isso significará que esse será um momento de conversas mais leves, afetivas e tranquilas. É uma fase que haverá muito amor e consideração. Cuidado apenas para que esse sentimento todo não te faça querer dar uma visitinha no passado e trazer para sua vida coisas que você já tinha resolvido que ficariam lá.

O Ano Novo Astrológico acontecerá no dia 20 de Março, no dia que o Sol entrar em Áries. Como esse novo ano será regido por Vênus, o seu planeta regente, você já começará sentir fortes energias desde o princípio. Renovação, força de vontade e vitalidade para conquistar os seus sonhos é o que não vai faltar em 2021. Aproveite bem!

Escorpião

É escorpiano, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você… Começar pela ruim que a gente já arranca esse band-aid logo, né?

Plutão, seu planeta regente, ainda está em Capricórnio e ficará assim por muito tempo. Essa energia fará com que você tenha uma grande força tradicionalista, metódica e que não quer muitas mudanças em sua vida durante uma longa fase ainda.

Você pode até sentir que isso está te travando por um tempo, mas lembre-se que isso somente te tornará ainda mais analítica e crítica em suas escolhas e decisões.

Agora vamos para a notícia boa?

Marte, que é outro planeta que possui uma grande influência sobre você, entrará em Gêmeos no dia 04. Esse posicionamento irá trazer muito mais leveza para você, pois acabará com uma tensão que estava vindo de Touro no passado.

Assim, você passará por uma fase na qual se questionará mais e irá querer correr para colocar todos os seus planos em prática. É um momento que você ficará com vontade de trabalhar, estudar, crescer e evoluir. Aproveite essa fase para ir atrás de suas conquistas!

Já no dia 15, Mercúrio entrará em Peixes, um signo que possui uma conexão positiva com você por serem do mesmo elemento. Assim, a comunicação nessa fase promete trazer alguns traços que você aprecia: afetividade e generosidade. A grande questão desse período será apenas a nostalgia que surgirá junto com esse posicionamento.

É muito possível que você sinta falta do passado, lembranças boas podem te fazer querer voltar lá. E, no seu caso, talvez seja bom você entender as coisas que aconteceram naquela época e perdoar (ou se perdoar) pelos fantasmas que às vezes ainda te segue.

No dia 20 de Março, o Sol vai entrar em Áries e esse posicionamento significará o início de um novo ano. Na astrologia, o ano só começa quando acontece esse posicionamento e é por isso que Vênus só começará a reger o novo ciclo a partir desse dia.

Assim, começaremos uma nova fase com uma energia muito mais acolhedora e pacífica. Tudo indica que será bem diferente do que em 2020 e por isso é um motivo de fé.

Sagitário

Desde que o seu planeta regente, Júpiter, entrou em Aquário no final do ano passado, você tem se sentido mais forte, não é mesmo sagitariano? Então espere para ver que essa energia será ainda mais forte agora em Março.

Tudo começa com a energia que vem de Marte em Gêmeos. O planeta da ação está posicionado no seu signo oposto complementar, e apesar de te incomodar um pouco toda a energia geminiana que é acelerada e mental, você irá conseguir se adaptar muito bem. Isso porque: primeiro você adora novos desafios.

E essa energia sem dúvidas traz muita vontade de explorar o novo. Então essa sede aventureira que existe dentro de você vai ser muito grata a esse posicionamento.

Segundo que as dificuldades que surgirem esse mês irão te ajudar a crescer e evoluir como pessoa. O signo oposto complementar, significa exatamente isso. Um signo com características completamente diferentes da sua, que te deixa muito atordoado com o seu jeito, mas que te ajudará a viver e aprender coisas que você nunca faria por si só.

O problema do seu mês estará mesmo na entrada de Mercúrio em Peixes no dia 15. Essa movimentação irá exigir de você muita cautela na hora de falar. Isso porque esse é o planeta da comunicação posicionado em um signo muito emotivo, sensível, o que torna as coisas mais delicadas nesse período.

Ou seja: Muito cuidado com as coisas que você fala e para quem você fala!

É uma fase na qual todos estarão nesta onda mais afetiva, e que dependendo do tom e da brincadeira feita, você poderá machucar ou arranjar grandes problemas. Como Mercúrio ficará em Peixes ainda por um tempo, isso dificultará sua rapidez em resolver esses conflitos, a melhor coisa a fazer nesse período é se policiar.

O Sol entra em Áries no dia 20 e essa é a melhor coisa que poderia acontecer para você concluir Março com sucesso. Tudo porque esse também é um signo de Fogo e o seu posicionamento vai trazer para você muita energia, força de vontade e disposição para ir atrás dos seus planos traçados para 2021. Agora é o melhor momento para colocar a mão na massa!

Capricórnio

Os signos de Terra em geral não estão se dando muito bem com o mês de Março, viu capricorniano? Apesar do Sol estar em Peixes a maior parte do tempo, a energia dos signos de Ar e Fogo estão muito fortes e isso irá te deixar um pouco instável neste mês.

Marte entra em Gêmeos logo no dia 04, esse posicionamento será responsável por trazer para o mundo uma energia mais rápida para a ação dos nossos objetivos. Porém o posicionamento anterior era em Touro, um signo que possui uma compatibilidade bem gostosa com o seu, e se adaptar a velocidade mental que Gêmeos exige, pode ser bem irritante para você.

O estresse é uma consequência quase que para todos os signos, mas para você será ainda mais forte, pois você possui a personalidade mais metódica. A praticidade geminiana pode te fazer ter vontade de desistir de tudo, por isso é necessária muita calma!

Pense bastante antes de agir, e experimente fazer algumas meditações nesse período para que o seu lado nervoso não tome conta de suas atitudes.

Mercúrio irá aliviar um pouco as coisas para você, capricorniano. Esse planeta vai se posicionar em Peixes no dia 15, e apesar de não ser a melhor combinação que poderia acontecer para você, o alívio chegará da mesma forma.

O planeta da comunicação trará para a nossa vida algo mais afetivo, generoso e atencioso. Será uma fase tranquila na hora de falar, as pessoas irão se importar com o que é dito e como é dito. Por isso você ficará mais leve com o estresse causado por Marte, pois sentirá apoio nas palavras e conseguirá se comunicar de uma maneira mais suave.

No final do mês, no dia 20, o Sol entra em Áries. Essa movimentação normalmente não te agradaria também, pois Áries possui uma personalidade muito explosiva e impulsiva que você não sabe lidar muito bem.

Porém, essa sensação de “tudo está muito ruim” é intensificada pelo signo de Peixes. Assim, com a mudança do Sol e a nova regência de Vênus no ano, irá ajudar você a ver as coisas de uma maneira mais agradável e bem menos sufocante.

Aquário

As coisas estão bastante positivas para você, né aquariano? E não é preciso se preocupar, pois as previsões de Março, mostra que as coisas continuarão assim por um tempo…

Marte é o planeta da ação, o maior responsável pela forma como nós resolvemos problemas, botamos em prática nossos planos que desenvolvemos ao longo da vida. No dia 04, ele entrará em Gêmeos – um signo do mesmo elemento que você: Ar – e esse posicionamento será o grande responsável por suas realizações durante este mês.

Marte em Gêmeos é uma movimentação rápida, mental e muito prática. As coisas vão se resolver na cabeça e você já corre para colocar tudo em prática quase que o tempo inteiro. É um momento de muitas informações, no qual você pode até ficar estressada com o tanto de ideias e vontades de executá-las que irão surgir.

Mas é um momento muito positivo para que você vá realizar todos os seus objetivos traçados para essa fase da sua vida!

Quando Mercúrio entrar em Peixes, lá pelo dia 15, você poderá se sentir um pouco incomodado. Afinal, quando esse planeta estava em seu signo, você estava com a comunicação muito mais clara, objetiva e sociável. Já Peixes traz um pouco mais de melancolia para essa área.

Então é muito provável que todos estejam bastante sensíveis e você não irá gostar disso. Na sua cabeça, as coisas precisam ser reais e rápidas. Esse período vai precisar ser delicado e atencioso. Por isso, pode ter bastante dificuldade com a fala durante esse posicionamento.

Quando o Sol entrar em Áries, no dia 20, iremos viver o Ano Novo Astrológico. Começa então um novo ciclo com muita energia positiva para você, aquariano. Isso porque Áries traz essa vontade de viver e realizar os nossos sonhos. E ainda contando com o regente de 2021, Vênus, que começa sua influência nesse dia trazendo muito mais conforto e acolhimento para esse novo ciclo.

Peixes

Chegamos no seu momento, né pisciano!

O ano de 2020 trouxe muitas dificuldades, principalmente porque iniciamos a pandemia basicamente no seu mês. Deixando tudo muito confuso, chato, um sentimento de injustiça, certo?

Mas a verdade é que esse ano passou, e agora 2021 tudo promete ser diferente!

O Sol está em seu signo e esse é o seu momento. Muita vitalidade, energia, disposição, realização e oportunidades estão presentes em sua vida agora. É importante aproveitar para já colocar os seus planos em prática, ir atrás de suas conquistas, fazer e acontecer para que em breve você mereça o reconhecimento que tanto faz questão.

Para isso, você pode contar com a ajuda de Marte em Gêmeos no dia 4, pois esse novo posicionamento irá permitir que você lide com as coisas de uma maneira rápida e prática. É hora de colocar a mão na massa, então não perca tempo!

Talvez a confusão geminiana de querer fazer tudo ao mesmo tempo, e ter um milhão de ideias para executar, pode te deixar um pouquinho estressado. Mas tente ver isso como algo positivo, pois você está com o mundo nas mãos pronto para explorar.

Quando Mercúrio entrar em seu signo no dia 15, você se sentirá ainda mais forte, pois terá a melhor comunicação possível. Uma energia de afetividade, sensibilidade e generosidade na fala estarão presentes e você conseguirá entender e ser entendido com muito mais facilidade.

Isso poderá te ajudar a fechar grandes negócios, pois você conseguirá apresentar suas ideias e personalidade como ninguém! Cuidado apenas para não deixar o drama, das vezes de desentendimentos, tomarem conta de você.

O final do mês vai chegar, e vai levar o Sol em Peixes de você…

O Sol entrará em Áries no dia 20 e essa será uma mudança forte para todo mundo. Isso porque nesse dia o Ano Novo Astrológico, ou seja, uma mudança de ciclo está começando e todos sentiremos essa força, principalmente por conta da mudança do regente anual que passa a ser Vênus, trazendo um ano de muito acolhimento e leveza.

