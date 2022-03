Horários dos ônibus passam por adequações em Nova Odessa

A partir da próxima segunda-feira, dia 21 de março, os horários das linhas do Transporte Público Urbano de Nova Odessa sofrerão pequenas alterações. A Rápido Sumaré, concessionária responsável pelo Transporte Coletivo Urbano (Municipal), solicitou pequenas alterações nos horários para resolver os constantes atrasos nas linhas. Serão feitas correções nas cinco linhas atualmente operadas.

A Rápido Sumaré justificou os “constantes atrasos” com o aumento no trânsito da cidade nos últimos anos. “Essas pequenas alterações devem resolver os atrasos e dar mais tranquilidade aos passageiros das linhas municipais”, explicou a Diretoria de Transportes do Município.

Assim, nas linhas de número 400, 405 e 415, os coletivos terão horários de partida a cada 70 minutos, e não mais de hora em hora. E as linhas 410 e 440 vão ter um aumento nos intervalos de 6 minutos, enquanto que na 410 as partidas vão acontecer a cada 86 minutos, e não mais 80; e na linha 440, o intervalo sobe vai de 90 para 96 minutos.

OUTRAS MELHORIAS

Recentemente, visando facilitar a vida dos usuários do Transporte Coletivo Urbano (Municipal), a Diretoria de Transportes da Prefeitura implementou um novo ponto de parada no trajeto da Linha 400 (Pós-Anhanguera – Centro/Rodoviária), em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) 7, do Jardim Nossa Senhora de Fátima.

No ano passado, foi feita a extensão da linha 440 até os Jardins dos Lagos, bem como a adequação de itinerários das Linhas Urbanas para atender aos alunos da ETEC (Escola Técnica Estadual), do Jardim Alvorada.

Atualmente, o sistema de Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa é composto por cinco linhas, realizadas por sete veículos, que transportam diariamente uma média de mil passageiros. O valor da tarifa para o usuário está afixado em R$ 3,10 “na catraca”, mas a Prefeitura complementa essa “passagem” com mais R$ 2,42 a título de subsídio ao passageiro.

NOVOS HORÁRIOS

Linha 400 | Jardim São Francisco — Centro

VOLTA IDA 05:05 05:30 06:00 06:35 07:10 07:45 08:20 08:55 09:30 10:05 11:40 12:15 12:50 13:25 15:00 15:35 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:40 20:15 21:50 22:30

Linha 405 | Klavin Centro — Hospital

VOLTA IDA 05:30 06:00 06:35 07:10 07:45 08:20 08:55 09:30 10:05 10:35 11:05 11:35 12:10 12:45 13:20 13:55 14:30 15:05 15:40 16:15 16:50 17:25 18:00 18:35 19:10 19:45 20:20 20:55

Linha 410 | Lopes Iglesias — Jardim Eneide

VOLTA IDA 05:40 06:23 07:06 07:49 08:32 09:15 09:58 10:41 11:24 12:07 12:50 13:33 14:16 14:59 15:42 16:25 17:08 17:51 18:34 19:17 20:00 20:43 21:26 22:06 22:46

Linha 415 | Klavin — Santa Rita

VOLTA IDA 05:00 05:30 06:05 06:40 07:15 07:50 08:25 09:00 09:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 17:10 17:45 18:20 18:55 19:30 20:05 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10

Linha 440 | Santa Rita — Triunfo