Hora da TPP (Tensão Pré-pesquisa)

As campanhas dos principais candidatos a prefeito de Campinas e região vivem momentos de TPP – Tensão Pré-Pesquisa, nesta reta final de primeiro turno. As últimas sondagens registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e que estão sendo divulgadas pela imprensa, mostram importantes oscilações entre os postulantes ao cargo majoritário. O NM tem feito seus trackings aqui pra região mais restrita. Entre quarta e quinta-feira, foram registradas mais três pesquisas, sob responsabilidade das empresas AR7, American Analytics e Data News Brasil. Na próxima semana, há a expectativa de divulgação de nova pesquisa Ibope, encomendada pela EPTV Rede Globo, que deverá ser divulgada praticamente às vésperas da votação.

Na pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgada pelo jornal Correio Popular na quinta-feira (05) à noite, há um empate técnico entre Rafa Zimbaldi (PL) e Dario Saadi (Republicanos) na disputa pela Prefeitura. Rafa lidera com 23,7% e Dario tem 18,9% – a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, que tem nível de confiança de 95% foi encomendada pela Empresa de Comunicação PRM e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número SP- 03820/2020. Foram entrevistados 805 eleitores entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. Em terceiro lugar na pesquisa estimulada aparece Artur Orsi (PSD), com 11,6%, seguido de Pedro Tourinho (PT) com 7,8%. A candidata Delegada Teresinha (PTB) tem 6,8%, Hélio de Oliveira Santos (PDT) tem 6,6%, Wilson Matos (Patriota) 1,5%. Com menos de 1% nas intenções de votos estão André Von Zuben (Cidadania), com 0,6%, Alessandra Ribeiro (PCdoB) com 0,4%, Rogério Menezes (PV) com 0,4%, Laura Leal (PSTU) com 0,2%, Edson Dorta (PCO) com 0,1%, Ahmed Tarique (PMN) tem 0,1% e Rogério Parada (PRTB) 0,1%.

Pelos lados do comitê do candidato Wilson Matos, do Patriota, o clima é de euforia por conta da divulgação de pesquisa realizada pelo instituto AR7 Pesquisas de Opinião, realizada entre os dias 30 e 31 de outubro. Na intenção de votos estimulada para prefeito, Matos aparece com 6,1% à frente de Dr Hélio e da Delegada Teresinha. O candidato comemorou o resultado com uma postagem nas redes sociais e escreveu: “Tchau Teresinha, bye bye Hélio, Se cuida Orsi!”. Foram feitas 1.000 entrevistas no município, com erro amostral de 3,08 pontos percentuais com intervalo de confiança de 95%.