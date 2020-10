Hopi Hari promove Horror Drive Tour até novembro

O Horror Drive Tour chega às suas últimas semanas. A atração promovida desde setembro pelo Hopi Hari, Parque Temático localizado em Vinhedo, Região Metropolitana de Campinas (SP), vai até o dia 2 de novembro, com sessões aos sábados e domingos, a partir das 18h. Inspirado na Hora do Horror – que desde sua primeira edição, em 2002, é responsável por atrair milhares de pessoas ao Parque – o evento drive-in tem uma proposta assustadora e imersiva em um percurso de quase três quilômetros.

Ao entrar no trajeto, os visitantes se deparam com os bastidores de um antigo estúdio de gravações, que foi desativado após uma série de pessoas desaparecidas sem explicação. Um cineasta se interessa pelo local e compra-o, para concluir todas as filmagens interrompidas na época dos sumiços. Em meio à atmosfera macabra, o público descobre mais dessa história e se surpreende com as criaturas assustadoras que surgem da escuridão.

Porém, a diversão não acaba aí. Enquanto espera pelo horário da sessão ou depois de aproveitar a experiência, há balada drive-in no Teatro Arena Di Hopi Hari. O Horror Drive Tour iniciou como um modelo de entretenimento seguro, regido por um protocolo anticovid-19 bem estruturado. Por isso, ao garantir a presença, o visitante precisa concordar com todas as normas.

OUTRAS ATRAÇÕES Para quem prefere se divertir durante o dia, o Parque está aberto de sexta a domingo, das 10h às 17h, com até 40% de sua capacidade de público. Todas as atrações estão funcionando, à exceção de Simulakron, Cinemotion, La Mina del Joe Sacramento e Katakumb, que não estarão operando, os shows Klapi-Klapi – Dino, um dinossauro de verdade, Ha-habitaris Show – Theatro de Kaminda e Saloon Show – O Forasteiro que estão suspensos, em virtude dos protocolos sanitários, e La Tour Eiffel, por estar em manutenção.

INGRESSOS O Passaporti para o Horror Drive Tour dá acesso a um automóvel de pequeno ou médio porte com duas, três ou até quatro pessoas, no valor de R$ 249,90. No dia do evento, basta apresentar o QR-Code gerado no site.

Em comemoração ao mês das crianças, o Hopi Hari está com a promoção Mês dos Tikitos, válida até o dia 31 deste mês. Ao comprar um dos Passaportis Bon Bini Di Novu para visitar o Parque, este mês, ganha-se um Passaporti para uma criança de até 12 anos de idade. Para validar, basta apresentar o voucher e o documento da criança no balcão Indikamentu.

Para aqueles que têm Passaportis válidos em mãos e que se enquadram nas ações promocionais que o Hopi Hari realizou nos últimos seis meses será possível visitar normalmente o Parque durante o dia, basta apresentar o voucher de compra diretamente nas catracas.

Já os profissionais da área da Saúde – convidados em abril deste ano, como forma de agradecimento pelos serviços frente a covid-19, e que se cadastraram – poderão retirar e utilizar a cortesia até 27 de dezembro deste ano. Para isso é preciso acessar o site e inserir o código promocional – que é o número do documento utilizado na realização do cadastro. Em seguida é só realizar o agendamento.

Vale lembrar que, para garantir a capacidade de operação em 40%, a equipe do Parque está monitorando o acesso do público e tomará ações necessárias para manter o fluxo de pessoas dentro da capacidade permitida.

SERVIÇO