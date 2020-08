Hopi Hari estreia novo evento em setembro

Considerado o maior evento de horror da América Latina, a Hora do Horror, que desde sua primeira edição, em 2002, é responsável por atrair milhares de visitantes ao Hopi Hari inspirou o novo evento do Parque Temático, ainda mais assustador. O Horror Drive Tour, que tem início no próximo dia 4 de setembro, promete ser uma experiência única para o visitante. “Queríamos promover uma atração que mantivesse o padrão de qualidade dos eventos realizados por nós e que garantisse a segurança e bem-estar, tanto dos visitantes quanto da equipe”, destaca o presidente do Parque, Alexandre Rodrigues.

Aproveitando o crescente aumento deste modelo de entretenimento seguro que vem sendo realizado em diversos lugares, o Parque Temático localizado na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, promete elevar o formato a um novo patamar no Brasil. A proposta, segundo o presidente, é similar aos eventos no formato drive-in que vêm sendo promovidos em todo o país com sucesso desde o início da pandemia, aliado a expertise no segmento que confere à Hora do Horror um alto padrão de qualidade. “Visitamos uma série de eventos diferentes, que se adaptaram bem à realidade atual, como shows musicais, teatros e cinemas. A tendência é, com certeza, uma excelente alternativa para o mercado e, também, para o consumidor. Por isso, decidimos investir nesse formato e assim permitir que nosso público aproveite ao máximo com toda segurança”, completa Rodrigues.

Nesse novo modelo, a experiência do visitante será de dentro do carro. O percurso com quase três quilômetros estará repleto de criaturas assustadoras, que surgirão da escuridão. O Horror Drive Tour ainda tem algumas surpresas não reveladas, segundo o gerente de conteúdo do Parque, Rogério Barbatti, que guarda segredo quanto aos detalhes do evento, mas antecipa que o formato é uma grande oportunidade para criar uma vivência única para os frequentadores. “Dentro de um carro você não tem por onde escapar, isso nos permite proporcionar uma sensação diferente de tudo o que já fizemos aqui”, destaca.

Ainda de acordo com Barbatti, o evento foi desenvolvido para receber a todos com segurança, e a participação na atração exige o aceite de todas as normas. “Todo o percurso será monitorado por nossa equipe, bem como o cumprimento de todas as regras como o uso de cinto de segurança, limite de velocidade máxima de 10km/h, distanciamento mínimo entre os veículos, entre outras. Além das regras de segurança para o tráfego dos veículos, os ocupantes precisarão respeitar os protocolos anticovid-19, como o uso de máscara e aferição de temperatura, antes da entrada na Arena. Também limitaremos a quantidade de veículos simultaneamente no trajeto com o propósito de manter o distanciamento e, ainda, uma experiência mais imersiva”.

Mas a diversão não para por aí. Antes de iniciar o tour, o visitante poderá entrar no clima assistindo a um esquenta com a apresentação de DJs ao vivo no Teatro Arena Show di Hopi Hari um novo espaço com balada drive-in e venda de comida e bebida que será realizada por um cardápio disponibilizado via WhatsApp. Tudo sem precisar sair do próprio carro e de acordo com os protocolos sanitários anticovid-19.

INGRESSOS

O ingresso para o Horror Drive Tour dá acesso ao evento de um automóvel de pequeno ou médio porte com duas, três ou até quatro pessoas e custa R$249,90. Mas as novidades também não param por aí. Além de participar de uma noite apavorante, os visitantes que adquirirem seus ingressos até o dia 2 de setembro e utilizarem dentro do mês terão direito a uma nova ida ao Parque – com as atrações abertas – até dia 30 de agosto de 2021. Priorizando o atendimento seguro e controlado, a aquisição do ingresso para o evento se dará somente por meio de agendamento no site, uma vez que a disponibilidade de horários também será limitada.

Além disso, quem adquiriu o Passaporti Relâmpago poderá utilizá-lo nessa atração, com direito a trazer ao menos mais uma pessoa em seu carro, desde que ela também tenha comprado o passaporti, nesse caso é preciso entrar em contato com a organização pelo telefone (11) 4290 0333. Vale lembrar que para quem não quiser usar o ingresso nesse evento sua validade foi prorrogada até 30 de setembro de 2021, exceto para eventos especiais ou exclusivos.

Sobre o Parque Temático Hopi Hari

Localizado no interior paulista, próximo a Região Metropolitana de Campinas, o Parque Temático Hopi Hari conta com infraestrutura completa para receber famílias, escolas, excursões turísticas e amantes de parques de todo o país. Ao todo são cinco regiões temáticas distribuídas em 760 mil metros quadrados. Além disso, conta com um dos teatros mais modernos de São Paulo (Theatro di Kaminda) e a mais rápida montanha-russa da América do Sul (Montezum) e ainda oferece mais de 40 atrações para todas as idades, mais de 20 pontos de alimentos e bebidas (incluindo comida vegana), bebedouros, enfermaria, sanitários, fraldários, área para amamentação e estacionamento para cinco mil veículos.

Em função da pandemia do novo Coronavírus e respeitando as normas de saúde pública, o Hopi Hari se mantém fechado desde março deste ano a fim de colaborar na contenção do avanço do vírus causador da doença, o que levou ao adiamento de alguns eventos como A Hora do Horror, e segue acompanhando a evolução da região de Vinhedo (SP) no Plano São Paulo, antes de determinar uma data de reabertura do empreendimento. Durante esse período, portanto, as atrações do Parque não estarão operando. Para a realização desse evento o Parque Temático conta com o apoio de parceiros e colaboradores que não mediram esforços para promover uma experiência lúdica e inesquecível para o público. “Esse espírito de equipe é que nos permitiu levar adiante a ideia e transformá-la em realidade”, destaca o presidente.

EVENTOS O Hopi Hari também pretende utilizar o amplo espaço para sediar outros eventos especiais como forma alternativa de entretenimento em tempos de pandemia, podendo ser palco para shows e outras exibições a serem divulgados posteriormente ou até mesmo para eventos corporativos. Mais informações por e-mail [email protected]