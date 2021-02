Hopi Hari estreia atração de carnaval itinerante

As cores do carnaval brasileiro chegam ao Parque Temático Hopi Hari, nesta quinta-feira, 11, com a atração Aquarela do Brasil. As nuances que essa festa ganha nas diferentes regiões do país se materializam em personagens marcantes, conhecidos de outros carnavais. O show itinerante acontece de quinta a domingo, com quatro sessões por dia.

Mais do que proporcionar um pouquinho das vivências carnavalescas, Aquarela do Brasil é uma forma de valorizar diferentes manifestações culturais: “Com as comemorações de Carnaval canceladas em muitos lugares, tivemos a ideia de juntar várias tradições dessa festividade que acontece pelo País em um só lugar, em uma só história”, explica o diretor artístico do Parque, Rogério Barbatti.

A ideia é que o espetáculo – encenado ao ar livre – seja uma experiência para toda a família, conta Barbatti: “O nosso objetivo é envolver os visitantes em uma experiência interativa. Além de se divertir, as pessoas poderão adquirir conhecimento sobre essas culturas centenárias a partir de suas figuras típicas, por exemplo, bonecos de Olinda, os bois Garantido e Caprichoso, canções e danças populares.”

HISTÓRIA No ano em que o Carnaval tirou férias no Brasil, país que faz fronteira com Hopi Hari, as figuras mais conhecidas dessa celebração decidem descansar. E, para isso, partem rumo ao País Mais Divertido do Mundo e descobrem que, além da folga, podem matar a saudade da energia que só o povo de seu país de origem proporciona – e com toda a segurança.

Uma cantora cheia de brasilidade, de voz marcante e sorriso encantador, é uma das ´hóspedes’ de Hopi Hari que chega para personificar a magia da festa, em um encontro para lá de divertido com ‘entes folclóricos’ do carnaval, como o Malandro Carioca, os bois-bumbás Garantido e Caprichoso, a famosa Baiana e o rei Momo – cujo coração já começa a bater mais forte ao se deparar com a alegria e beleza da moça.

COVID-19 Vale ressaltar que o Hopi Hari continua operando com redução de capacidade de público, conforme todos os protocolos de segurança anticovid-19, disponíveis aqui. Lembrando ainda que o uso de máscara de proteção é obrigatório durante toda a visita, bem como o cumprimento das normas de segurança já mencionadas.

AQUARELA DO BRASIL A atração segue até o dia 7 de março, com sessões às 15h30, 16h30, 17h30, e 18h30* – passando pelas principais áreas de Hopi Hari: Mistieri, Aribabiba, Wild West e Kaminda Mundi, respectivamente. O visitante poderá consultar informações sobre horários e locais em informativos disponíveis no próprio Parque. Para mais informações sobre Passaportis visite o site, ou entre em contato com a Central de Vendas, no telefone (11) 4210 4000. Vale ressaltar que o Parque funciona de quinta a domingo, das 11h às 19h.