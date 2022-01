Honda para de produzir 2 carros no Brasil

A Honda anunciou o fim da produção de dois automóveis no Brasil: o SUV subcompacto WR-V e o SUV compacto HR-V. Segundo a montadora, a venda dos modelos, que terão os preços atuais mantidos, seguem enquanto os estoques estiverem com unidades disponíveis. A explicação da Honda para a retirada dos dois modelos é o reposicionamento da marca no Brasil, que iniciou com o lançamento da nova geração do Honda City, que agora tem, além da versão sedã, uma variante hatch. Inclusive, foi essa mesma estratégia que causou a “morte” do Fit, sucesso no mercado nacional há anos.

Com valores compatíveis com os SUVs, está claro que o City vai preencher a lacuna deixada por esses veículos, principalmente no caso do HR-V, que ganhará uma nova geração no Brasil em 2022, maior e posicionada para brigar com SUVs como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos.

Vale lembrar que essa reformulação na linha de automóveis da Honda se iniciou em 2021, com a “aposentadoria” do Honda Civic nacional, que agora será importado dos Estados Unidos e também lançado em 2022. Quanto a um possível substituto do WR-V, a Honda não confirma, mas há a expectativa pelo lançamento de um novo SUV compacto que pode brigar com os demais modelos do mercado, como Volkswagen T-Cross e Jeep Renegade.